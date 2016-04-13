خودداری طاهری از صحبت درباره تمدید قرارداد طارمی

به گزارش خبرنگار مهرف علی اکبر طاهری که صبح امروز در تمرین پرسپولیس حضور یافته بود، در حاشیه این تمرین درجمع خبرنگاران پیرامون خبر تمدید قرارداد مهدی طارمی گفت: به این سوال جواب نمی‌دهم؛ لطفا سوال بعدی!

طاهری در ادامه در مورد شرایط پرسپولیس تاکید کرد: الحمدالله شرایط تیم و بازیکنان خوب است، تیم در حال تمرین است و آقای پروین هم لطف کردند و به تمرین پرسپولیس آمده اند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: از ایشان خواسته بودیم تشریف بیاورند که آمدند و صحبت‌هایی داشتند تا انشالله با روحیه خوب به دربی برویم و بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.