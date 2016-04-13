محمود آقامحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به اینکه در استان اردبیل در نیمه دوم سال برودت هوا حاکم است در تأمین سوخت مناطق صعب‌العبور هیچ مشکلی نداشتیم.

وی افزود: زنجیره منسجمی از سوخت‌رسانی در استان ایجاد شده که بدون وقفه در طول زمستان سوخت مناطق صعب‌العبور و کوهستانی را از طریق نفت‌کش‌ها تأمین کردند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اردبیل همچنین به تأمین سوخت خودرو مورد نیاز در سال گذشته بدون کمترین کمبودی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حتی یک روز با کمبود بنزین و گازوئیل مواجه نبودیم.

آقامحمدیان با اشاره به فعالیت 117 جایگاه سوخت‌رسانی در استان اضافه کرد: از این تعداد ۵۷ باب جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل شامل چهار باب شرکتی، ۴۳ باب اختصاصی، پنج فروشندگی سکودار بنزین و پنج جایگاه متمرکز سه ماده نفتی است.

وی افزود: جایگاه‌های CNG منطقه نیز شامل ۲۰ باب جايگاه دومنظوره مواد نفتی و CNG و ۴۰باب جايگاه تک منظوره CNG در مجموع ۶۰ جايگاه CNG است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با بیان اینکه از اين تعداد ۲۶ باب جايگاه در ناحيه مرکزی استان فعالیت می‌کنند، متذکر شد: مابقی در ساير نواحی جنوبی و شمالی منطقه احداث شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

آقا محمدیان با ارائه خدمات مطلوب در روزهای اوج مصرف از جمله تعطیلات تابستانی و نوروزی سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل نظارت بر جایگاه‌های سوخت تخلفات در جایگاه‌ها نیز در حداقل میزان ممکن است.

وی از ابراز رضایت تأمین سوخت واحدهای صنعتی و تولیدی و صنفی و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل خبر داد و تأکید کرد: امسال نیز برنامه‌ریزی‌های این مجموعه در راستای ارائه خدمات بهینه به مشتریان است.