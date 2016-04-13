مشکلات مالی روزگار سختی را برای ورزش زنجان رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت ووشی استان زنجان، سید ارسلان حسینی در جلسه هم اندیشی با معاونان این اداره کل و با حضور اعضای هیئت رئیسه ووشو استان که در محل دفتر این هیئت برگزار شد، با تاکید بر حل مشکلات هیئت های مختلف ورزشی در سال جاری عنوان کرد: تمام تلاش اداره کل بر فراهم شدن زمینه های موفقیت ورزشکاران و تیم های استان در رقابت های مختلف کشوری و فرا ملی است.

وی با تاکید بر اینکه ووشو از اهمیت بالایی برای ورزش استان زنجان برخوردار است، گفت: کسب موفقیت های چند سال گذشته در رقابت های جهانی و آسیایی موجب شده تا بر جایگاه آن افزوده شود.

رئیس هیئت ووشو استان زنجان هم در این نشست زنجان را یکی از استان های پیشرو در این رشته معرفی کرد و گفت: ووشو در زنجان سبقه طولانی دارد و در ارزیابی های سالانه، هیئت ووشو استان در رده های بالاتر قرار گرفته است.

رامین موحدنیا اعزام ووشو کاران زنجانی به رقابت های مختلف جهانی و آسیایی در یک دهه گذشته را یادآور شد و اضافه کرد: جالب اینکه در بازی های آسیایی گوانگجو تنها محسن محمدسیفی با پیراهن تیم ملی از زنجان توانست به مدال طلا دست پیدا کند.

وی افزایش تعداد خانه های ووشو در سطح استان را فرصتی برای قهرمان پروروی و شناسایی استعدادهای رده های مختلف سنی ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که بالا بودن توان فنی اهالی ووشو نیز در ارتقاء سطح آموزشی تاثیرگذار است.

مربی تیم ملی ووشو بهره بردن از ظرفیت حامیان مالی را برای رسیدن به اهداف و برنامه های پیش بینی شده یادآور شد و افزود: با توجه به ظرفیت های بالایی که در دو شهرستان ابهر و خرمدره انتظار داریم ووشو به عنوان برند در این مناطق معرفی شود.

موحدنیا کسب عنوان قهرمانی در بخش ساندای بزرگسالان، نایب قهرمانی در تالو رده جوانان، قهرمانی در المپیاد و ستارگان بسیج کشور را جزوء افتخارات ووشو طی سال گذشته در زنجان برشمرد و ادامه داد: این افتخارات در حالی روی داد که سال گذشته به لحاظ مالی هیئت ووشو استان روزهای سختی را سپری کرد که امید داریم امسال بتوانیم با حمایت های مالی و پیدا کردن اسپانسر در برنامه های تدوین شده موفق باشیم.