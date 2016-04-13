به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

۴۰ درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی‌مانده به نسبت ۴۰ درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.