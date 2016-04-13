عربستان دست از دروغگویی به دنیا بردارد/ وهابیت ریشه خشونت و کشتار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص) پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و عمل نکردن به این فریضه و خوب جلوه دادن بدی‌ها و بد جلوه دادن خوبی‌ها، گفت: در حال حاضر آنچه که تکفیری‌ها از خشونت، خونریزی و کشتارهای در عربستان انجام می‌دهند مصداق همین روایت است.

وی با اشاره به اتهاماتی که به ایران پیرامون طرفداری از تروریسم زده می‌شود، گفت: این در حالی است که عربستان با توجه به این اقدامات گروه مبارزه با تروریسم تشکیل می‌دهد و آمریکا نیز از وی حمایت می‌کند و در برابر آن ایران را حامی تروریست می‌خوانند.

ایران در خط اول مبارزه با تروریسم است

استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه ما در سوریه در خط اول مبارزه با تروریسم هستیم بر این موضوع تأکید کرد که هیچ کشور و گروهی به اندازه ایران با خشونت و تروریسم مبارزه نمی‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط چگونه است که عربستان با توجه به خشونت تکفیری‌ها و کشتارها و پرورش تروریست مخالف ترور می‌شود اما کشوری که در خط اول مبارزه با تروریست هست طرفدار آن معرفی می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر این مطلب که آمریکا و عربستان دست از دروغگویی به دنیا بردارند، ادامه داد: دنیا می‌داند که سرچشمه تمام خونریزی‌ها عربستان و وهابیت است و در حال حاضر نیز افرادی که در اروپا در حال جنایت هستند تربیت یافتگان دانشگاه‌های عربستان هستند.

آمریکا شریک عربستان

وی در عین حال آمریکا را نیز به عنوان شریکی برای عربستان معرفی و با اشاره به اینکه این کشور به عربستان سلاح می‌فروشد، تأکید کرد: باید اسناد و مدارک این اقدامات در اختیار دنیا قرار گیرد تا آنها با شناسایی ریشه‌ها به دنبال خشکاندن آن باشند.

این مرجع تقیلد شیعیان با اشاره به اینکه نکته جالب در این است که دولتمردان سعودی می‌گویند ما با وهابیت کاری نداریم، ابراز داشت: گفته‌های آنان در حالی است که همه تشکیلات وهابیت در دست آنها است و عربستان می‌خواهد با این دروغ حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد و این در حالی است که تاکنون یک ایرانی و شیعه یک کمربند انتحاری به خود نبسته است و هرچه از این رخدادها که انجام شده از سوی وهابیت بوده است.