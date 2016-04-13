نماز صبح مساجد را احیا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیش رو یادداشتی است از محمود مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز كه به مناسبت ایام اعتكاف در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است؛

در آستانه ایام اعتكاف هستیم، روزهایی كه تعداد زیادی از جوانان و مردم مؤمن، با خدای خود عهد و پیمان مجدد می بندند و با عشق و جاذبه درونی از این فریضه مستحب، نیروی عظیمی از نورانیت و معنویت را برای خود ذخیره می كنند و این ایام جزء بهترین و زیباترین خاطرات زندگی افراد ثبت می شود.

در اعتكاف امسال بیاییم، با خدا عهد ببندیم كه خانه خدا را آباد كنیم تا خداوند نیز خانه ما را آباد كند. متأسفانه امروزه حق خانه های خدا در روی زمین (مسجد) اداء نمی شود و مساجد مهجور مانده است. نماز این نور چشم پیامبر اسلام (ص) كمتر در محل اصلی خودش اقامه شده و متأسفانه خود و جامعه را از اثرات عجیب و معجزه آسای این اكسیر شفابخش محروم نموده ایم.

در جدیدترین تحقیق میدانی در یكی از استان های كشور از مجموع ۱۱۸۹ مسجد شهری وروستایی تنها در ۵۶ مسجد نماز صبح و در ۲۴۴ مسجد نماز ظهر و عصر و در۳۱۰ مسجد نماز مغرب وعشاء برگزارمی شود. در ۹۱۶ مسجد روستایی ، تنها ۷ مسجد نماز جماعت صبح و ۵۸ مسجد نماز ظهر و عصر و ۲۳۸ مسجد نماز مغرب و عشاء دارند.

با این وضعیت، فعالیت، احساس وظیفه و مسئولیت بیشتر در بین مدیران، مسئولان فرهنگی و علما جدی به نظر می رسد.

همانگونه كه ملاحظه می شود متأسفانه خانه خدا صبح ها غریب است و با كاهلی و تنبلی ما بندگان، نماز صبح- این شاه كلید حل مشكلات و پله پرش- را بی اثر كرده ایم، فریضه ای كه پیغمبر اسلام فرمودند: «اگرشب تا صبح به عبادت و نماز صرف شود، ثواب آن به اندازه دو ركعت نماز صبح در مسجد نیست» نمازی كه فرشتگان شب و روز هر دو ثبت می كنند، نمازی كه خداوند ۳ با در قرآن به آن قسم یاد كرده است.

با همه این تأكیدات، وقتی صبح ها برای نماز صبح عازم مسجد می شویم صدای پرندگان در آسمان و روی درختان به صورت دسته جمعی كه نشان از تسبیح و ذكر خداست در فضا طنین افكن است و در مقابل چراغ های خاموش خانه های ما و سكوت ناشی از خواب و غفلت مردمان در برابر پرندگان، احساس شرمندگی دست می دهد.

در بخش دیگر این پژوهش شاهد مهجوریت خانه خدا در روستاها هستیم كه اگر فكر جدی و مؤثر نشود شاهد عواقب فرهنگی در طولانی مدت خواهیم بود.

ایام اعتكاف، فرصت طلایی است كه با خود عهد ببندیم خدا را یاری و مساجد را آباد كنیم و به این آیه " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ " عمل كنیم و بعنوان یاوران نماز در طول سال، مساجد را بخصوص نمازهای صبح را بیش از این احیاء كنیم تا خداوند نیز در سایر امور، ما را مدد و یاری نماید و اگر برای خدا مایه بگذاریم و دستورات را به خوبی اطاعت كنیم، آن وقت می شود" أَنَا جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنِي وَ مُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي " این بار خداوند متعال است كه مطیع اوامر بنده می شود و تمام مقدرات را به نفع او رقم خواهد زد.