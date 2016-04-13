۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان:

تیپ زرهی ۲۱۶ زنجان ۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است

زنجان- فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان با تاکید بر اینکه اهدای ۷۰۰ شهید در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی سند افتخاری برای این تیپ است، گفت: امروز همه ارتش برای حراست از کشور در آماده باش است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی مظهری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ فروردین، افزود: در زمان طاغوت بسیاری از بخش‌های کشور از جمله ارتش، توسط مستشاران آمریکایی و انگلیسی اداره می‌شد که ملت ایران را به عنوان مستعمره می‌دیدند.

وی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در سال ۴۲ این مسئله را مورد تذکر قرار دادند و بدنه اصلی ارتش در سال ۵۷ هم‌سو با جریان انقلاب اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفاع از ارزش‌های انقلاب پرداخت.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان ادامه داد: به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در ۲۹ فروردین سال ۵۸ این روز را به نام روز ارتش نامیدند و از مردم خواستند ارتش را حمایت کنند.

مظهری گفت: ارتش در کنار نیروهای مردمی و سپاه نقش مهمی در مبارزه با تحرکات جدایی‌طلب در بخش‌های مختلف کشور داشت و امروز همه ارتش در آماده باش است.

وی از برگزاری بیش از ۱۷ عنوان برنامه در هفته ارتش خبر داد و افزود: برگزاری جنگ شادی برای خانواده ارتش، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، بخشودگی ۲۹ روز از اضافه خدمت انضباطی سربازان وظیفه، رژه نيروهاي مسلح پیاده و موتوری، غبارروبی و گلباران مزار شهداء، دیدار کارکنان تیپ با نماینده ولی‌فقیه در استان و نیز برگزاری مسابقات فرهنگی در بین کادر و خانواده‌های آنان، ویزیت رایگان بیمارستان ارتش از جمله برنامه‌های این روز است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان از آمادگی کامل ارتش برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی خبر داد و گفت: ارتش برای مردم و برای دفاع از آنان همیشه خود را در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و با داشتن نیروهای متخصص و توانمند سلاح‌ها و تجهیزان نظامی را تولید می‌کند.

مظهری به رونمایی از ابتکارات جوانان ارتش جمهوری اسلامی در زنجان گفت: در سال جاری تعدادی از دستاوردهای جوانان انقلابی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از دستگاه کنترل میدان مین و دستگاه نصب شده لیزر بر روی ژ ۳ که از ابتکارات جوانان تیپ زرهی ۲۱۶ زنجان است،  افزود: ارتش یک نیروی مردمی بوده و پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی است و همیشه اقتدار خود را حفظ خواهد کرد.

