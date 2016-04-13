تیپ زرهی ۲۱۶ زنجان ۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی مظهری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ فروردین، افزود: در زمان طاغوت بسیاری از بخشهای کشور از جمله ارتش، توسط مستشاران آمریکایی و انگلیسی اداره میشد که ملت ایران را به عنوان مستعمره میدیدند.
وی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در سال ۴۲ این مسئله را مورد تذکر قرار دادند و بدنه اصلی ارتش در سال ۵۷ همسو با جریان انقلاب اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفاع از ارزشهای انقلاب پرداخت.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان ادامه داد: به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در ۲۹ فروردین سال ۵۸ این روز را به نام روز ارتش نامیدند و از مردم خواستند ارتش را حمایت کنند.
مظهری گفت: ارتش در کنار نیروهای مردمی و سپاه نقش مهمی در مبارزه با تحرکات جداییطلب در بخشهای مختلف کشور داشت و امروز همه ارتش در آماده باش است.
وی از برگزاری بیش از ۱۷ عنوان برنامه در هفته ارتش خبر داد و افزود: برگزاری جنگ شادی برای خانواده ارتش، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، بخشودگی ۲۹ روز از اضافه خدمت انضباطی سربازان وظیفه، رژه نيروهاي مسلح پیاده و موتوری، غبارروبی و گلباران مزار شهداء، دیدار کارکنان تیپ با نماینده ولیفقیه در استان و نیز برگزاری مسابقات فرهنگی در بین کادر و خانوادههای آنان، ویزیت رایگان بیمارستان ارتش از جمله برنامههای این روز است.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان از آمادگی کامل ارتش برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی خبر داد و گفت: ارتش برای مردم و برای دفاع از آنان همیشه خود را در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و با داشتن نیروهای متخصص و توانمند سلاحها و تجهیزان نظامی را تولید میکند.
مظهری به رونمایی از ابتکارات جوانان ارتش جمهوری اسلامی در زنجان گفت: در سال جاری تعدادی از دستاوردهای جوانان انقلابی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی رونمایی میشود.
وی با اشاره به رونمایی از دستگاه کنترل میدان مین و دستگاه نصب شده لیزر بر روی ژ ۳ که از ابتکارات جوانان تیپ زرهی ۲۱۶ زنجان است، افزود: ارتش یک نیروی مردمی بوده و پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی است و همیشه اقتدار خود را حفظ خواهد کرد.
