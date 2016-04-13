ایران در رده پنجم کشورهای جهان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز برجسته در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: مسابقات تیراندازی پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با حضور نمایندگانی از ۲۷ کشور برگزار خواهد شد. در میان این کشورها کره جنوبی و انگلیس به ترتیب با کسب ۱۲ و ۱۰ سهمیه بیشترین ورزشکاران اعزامی را در میان دیگر کشورها خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از نظر تعداد سهمیه پارالمپیکی کسب شده در رشته تیراندازی، ایران یکی از پنج کشور اول جهان است، ادامه داد: از حیث تعداد سهمیه های کسب شده و به تناسب آن ورزشکار اعزامی، چین و نروژ به ترتیب با ۹ و ۶ ورزشکار در رده های سوم و چهارم هستند. در این رده بندی ایران با پنج سهمیه در رده پنجم قرار دارد.

برجسته در عین حال تاکید کرد که دو کشور آلمان و استرالیا نیز ۵ سهمیه برای حضور در مسابقات تیراندازی بازی های پارالمپیک ریو کسب کرده اند و به طور مشترک با ایران در جایگاه پنجم جدول رده بندی کشورها - از حیث تعداد سهمیه کسب شده و نفرات اعزامی - قرار دارند.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک ابراز امیدواری کرد که تیراندازان ایران در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو بتوانند در مصاف با نمایندگان دیگر کشورها نتایج خوبی به دست بیاورند.

بر پایه این گزارش، ساره جوانمردی، عالیه محمودی و مهدی زمانی در رشته تپانچه بادی و تپانچه خفیف، معصومه خدابخشی در تفنگ بادی کلاس FH۲ و سمیرا ارم در تپانچه بادی پنج تیرانداز ایران هستند که موفق به کسب سهمیه بازی های پارالمپیک شده اند.