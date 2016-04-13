به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی درنشست مدیران ستادی استانداری با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امسال سالی است كه همه باید تلاش و كاركنند و دیگر زمان صحبت كردن به پایان رسیده است.

استاندار فارس افزود: با توجه به تاكید مقام معظم رهبری در سال جاری بر اقتصاد مقاومتی و اقدامات انجام شده، در این حوزه از همه دستگاهها گزارش گیری می شود و همین امر باعث می شود تا همه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی گفت: در همین خصوص هفته ای یک جلسه با صاحبنظران استان برگزار خواهیم كرد تا بتوانیم گزارش عملكردی در حوزه اقتصاد مقاومتی را به طور هفتگی به معاون اول رئیس جمهور ارائه کنیم.

افشانی خطاب به مدیران ستادی استانداری فارس، گفت: شما موتور محركه، تصمیم سازان و تصمیم گیران استان هستید و باید با تمام وجود تلاش كنید كه امسال پاسخی برای بخشی از نیازهای مردم داشته باشید.

استاندار فارس بر تلاش مضاعف مدیران و عمل گرا بودن آنها تاكید كرد و ابراز داشت: مدیران نباید منتظر پول باشند و باید بتوانند بخش خصوصی را فعال کنند و اگر مدیری نمی تواند كار انجام دهد و حوصله انجام كار ندارد خود، مدیریت را واگذار كند و كنار برود.

وی با بیان اینكه در ایام انتخابات از فرمانداران و بخشداران به جهت تسلط به قانون انتخابات آزمون گرفته شد اظهار داشت: اگر لازم شد در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی نیز از تمام مدیران از سیاسیت های ۲۴ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آزمون بعمل می آید كه همگی با مطالعه آن بتوانند تسلط كافی را بر امور داشته باشند.

استاندار فارس ادامه داد: می خواهیم تلاش كنیم تا در خصوص اقتصاد مقاومتی جزء استان های برتر كشور باشیم.

افشانی افزود: باید به بخش خصوصی بها داده شود و پروژه ها به این بخش واگذار شود تا زمینه اشتغال و رونق توسعه استان فراهم شود.

وی افزود: مردم اسیر ما شده اند و ما فقط تعریف می كنیم. مسئولیتی را پذیرفته ایم و باید در این راه تلاش و عمل كنیم.

استاندار فارس اظهار داشت: فساد سیستم به اندازه ای شده كه كار كردن دشوار شده و باید به دنبال سالم سازی سیستم باشیم.

افشانی، گفت: مردم ما مردم قانعی هستند و خیلی درد آور است زمانی كه می بینیم عشایر ما كه روزی حاكمان طبیعت بوده اند امروز حاشیه نشین شهرها شده اند و تحقیر می شوند.

وی ضمن بر شمردن مزیت ها و پتانسیل های استان فارس افزود: زیبنده فارس نیست كه با این همه ظرفیت، نرخ بیكاری آن ده درصد بالاتر از متوسط كشور بوده و برخی از شاخص های توسعه در حد متوسط و یا كمتر از متوسط باشد.

استاندار فارس ادامه داد: نمی خواهم گذشتگان را محكوم كنم اما می گویم كه تمامی این مشكلات از همین میزهای درون استانداری نشات گرفته كه یا نخواسته اند یا نتوانسته اند كه كاری انجام دهند.

افشانی خطاب به مدیران استانداری فارس اظهار داشت: بعد از خداوند متعال، جز در برابر مردم خصوصاً تهیدستان و كشاورزان و مولدانی كه تولید می كنند تا دیگران استفاده كنند احساس مسئولیت نمی كنم و بدانید كه اگر بین شما و مردم كسی را بخواهم انتخاب كنم آن مردم خواهند بود.

استاندار فارس، گفت: با هر كس بخواهد مانع پیشرفت استان شود محكم برخورد خواهم كرد چرا كه كسی نمی تواند با مردم بازی كند.



