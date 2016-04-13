به گزارش خبرگزاری مهر، شریف لک زایی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مقاله ای با عنوان «مقام نبی و فیلسوف در اندیشه سیاسی صدرالمتألهین» نوشته است که در شماره جدید فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده است.

چکیده این مقاله در ادامه می آید:

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟

مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است.

تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

شماره ۶۹ فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با سردبیر حجت الاسلام شمس الله مریجی و مدیرمسئولی حجت الاسلام احمد واعظی به تازگی منتشر شده است.