۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

ورود شبکه مجازی به نمایش مجموعه‌های محبوب

کلاه قرمزی، شخصیت دوست داشتنی و سرشناس دنیای کودکان و دنیای این روز‌های بزگتر‌ها بر روی پلت فرم آنلاین OVP بومی ایران وارد شبکه مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کلاه قرمزی  که از سال ۸۸ میهمان  نوروزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  بوده و در سال‌های اخیر با حضور شخصیت‌های عروسکی جدید و ستاره‌های محبوب سینما و تلوزیون  مورد استقبال فراوان  قرار گرفته است با خبر نبودنش در نوروز ۹۵ بسیاری از دوستارانش را غصه دار کرد.

 در پی جبران این فقدان؛ مجموعه نوروزی کلاه قرمزی ۹۴ که یکی از پر بیننده‌ترین برنامه‌های نوروزی سال‌های اخیر شد؛  وارد شبکه مجازی شده و برای تماشا و دانلود مستقیم در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

مجموعه نوروزی کلاه قرمزی ۹۴ که در ۳۰ قسمت ساخته و از شبکه دوم سیما پخش شد بار دیگر، بر روی پلت‌ فرم آنلاین کیومری بازپخش و مورد استقبال قرار گرفت.

سیامک صدیقی

