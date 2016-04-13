سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار ایرانی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری امروز چهارشنبه در همایش پست و تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز شکاف دیجیتالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بین شهرها و روستاها از بین رفته است و باید تلاش کنیم متناسب با ظرفیت هر استان، زمینه ایجاد درآمد و اشتغال را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه توسعه ای وزارت ارتباطات باید از محصول محور به سمت نگاه مشتری محور تغییر یابد، اضافه کرد: به جای نگاه به سبد محصولات به سبد مشتری نگاه می کنیم.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات تاکید کرد: درصورتی که در هر استان متناسب با ظرفیتها، امکانات ارتباطی ایجاد شود، اقتصاد مقاومتی را می توان به استانها رساند. چرا که زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصادی کشور در استانها موجود است.

براری با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان افزود: در تمام استانها نیروها و ظرفیت های مناسب وجود دارد، امروز سهم ICT در سبد خانوارها افزایش پیدا کرده است و باید به این حوزه که امروز در خانوارها جایگاه ویژه ای پیدا کرده در استانها نگاه متفاوتی داشته باشیم.

وی با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه پستی کشور نیز گفت: قرار بر این نیست که شبکه پستی را بزرگ کنیم، قرار است با صنعت پست کسب و کار لازم را ایجاد کنیم. با توجه به ظرفیت موجود در استان ها در ارتباطات، باید نگاهی متفاوت به این حوزه و ایجاد کسب و کار نو در استان ها داشته باشیم.

معاون حقوقی، دولت و امور استانها در وزارت ارتباطات با اشاره به نقش ICT در پست و راهکارهای افزایش سهم شرکت پست در اقتصاد کشور توضیح داد: در برنامه ششم توسعه درآمد پست را ۱۰ برابر در نظر گرفته ایم و بر اساس استانداردهای جهانی باید افزایش درآمد پست بیش از ۲۰ درصد باشد. اگر خواهان اقتصاد ۱۰ برابری در صنعت پست هستیم باید جهش خوبی که طی چند سال در این صنعت داشتیم را به یک گام بلندتر تبدیل کنیم تا شکاف خود را با استاندارد جهانی از بین ببریم.

براری با اشاره به جایگاه پست در نقاط دیگر جهان و بازار جهانی گفت: امروز بازرگانی شرکت های بزرگ دست شرکت ها و اپراتورهای پستی است و این به معنی فرصت های بی شماری است که در صنعت پست وجود دارد. در پست گنجی وجود دارد که هنوز کشف نشده است و بسیاری از دستگاه ها حاضر هستند این بخش ارزشمند را با هر هزینه ای در اختیار بگیرند و این همان پتانسیل بالای شرکت پست است.

وی خواستار نگاهی متفاوت به صنعت پست شد و بیان کرد: با همکاری و برنامه ریزی دقیق با دانشگاه ها و دانش آموختگان می توانیم کسب و کارهای نو را در صنعت پست ایجاد کنیم که این امر مشابه تحقق اقتصاد مقاومتی است.