به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی «لانتوری» از رضا درمیشیان، «دلبری» از جلال اشکذری، «سینما نیمکت» از محمد رحمانیان، «گیتا» از مسعود مددی، «به دنیا آمدن» از محسن عبدالوهاب، «فهرست مقدس» از محمد همدانی و «جشن تولد» از عباس لاجوردی در بازار فیلم جشنواره برای مهمانان خارجی، مدیران فستیوال‌ها، خریداران و توزیع کنندگان روی پرده می‌روند.

پیش از این نام ۲۲ فیلم ایرانی دیگر که در بازار نمایش داده می‌شوند، اعلام شده بود و به این ترتیب تعداد فیلم‌های ایرانی که در بازار روی پرده می‌روند به ۲۹ عدد رسید.

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا ششم اردیبهشت ماه امسال با دبیری رضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.