  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

هفت فیلم ایرانی دیگر در بازار جشنواره جهانی فجر روی پرده می‌روند

هفت فیلم ایرانی دیگر در بازار جشنواره جهانی فجر روی پرده می‌روند

نام سری دوم فیلم‌های ایرانی که در سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای مهمانان خارجی این رویداد نشان داده می‌شوند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی «لانتوری» از رضا درمیشیان، «دلبری» از جلال اشکذری، «سینما نیمکت» از محمد رحمانیان، «گیتا» از مسعود مددی، «به دنیا آمدن» از محسن عبدالوهاب، «فهرست مقدس» از محمد همدانی و «جشن تولد» از عباس لاجوردی در بازار فیلم جشنواره برای مهمانان خارجی، مدیران فستیوال‌ها، خریداران و توزیع کنندگان روی پرده می‌روند.

پیش از این نام ۲۲ فیلم ایرانی دیگر که در بازار نمایش داده می‌شوند، اعلام شده بود و به این ترتیب تعداد فیلم‌های ایرانی که در بازار روی پرده می‌روند به ۲۹ عدد رسید.

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا ششم اردیبهشت ماه امسال با دبیری رضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

کد مطلب 3597777
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها