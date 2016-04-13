پوستر سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری نشست مسئولان و دست اندرکاران کمیته های ستاد برگزاری سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی دبیر این دوره از مسابقات بین المللی از پوستر این دوره از مسابقات قرآن کریم رونمایی شد.

این پوستر شامل نشان هایی از کره زمین (جهان خلقت)، قرآن کریم و ۳۳ رحل اشاره به برگزاری سی و سه دوره مسابقات، شعار مسابقات امسال (یک کتاب، یک امت) و ترجمه عربی و انگلیسی، زمان و مکان برگزاری مسابقات و آرم سازمانها و دستگاههای مشارکت کننده در این دوره از مسابقات و ... موارد دیگر است. حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ودبیر این دوره از مسابقات هم در باره این مسابقات با بیان اینکه «یک کتاب، یک امت» شعار در نظر گرفته شده برای سی و سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن است، گفت: موضوع اتحاد و همدلی بین جوامع اسلامی هدف اصلی برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن طی این سالها بوده است.

وی افزود: آنچه در قرآن، روایات و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است، تمسک به قرآن و اتحاد اسلامی است و شعاری که برای مسابقات بین‌المللی قرآن انتخاب شده است نیز «یک کتاب، یک امت» است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد : در پوستر سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم نام دستگاه هایی چون صداوسیما، شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروی انتظامی، استانداری تهران، سپاه پاسداران، جامعه المصطفی، سازمان بهزیستی و سازمان دارالقرآن کریم و ... درج شده است.

