«مارمولک» اقبال سینما به ساخت فیلم با موضوع روحانی را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه نشست خبری دومین جشنشواره «روحانی و سینما» با حضور حجت الاسلام علی سرلک دبیر جشنواره و سجاد کریمان مجد دبیر اجرایی این جشنواره در محل ساختمان حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام سرلک در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه در گذشته عصبانیت هایی نسبت به فضای سینما در بین روحانیان شکل گرفته بود، گفت: هرچند طی سال های گذشته فیلم های خوبی در حوزه روحانیت در سینمای ایران ساخته شد، اما باز هم پیام هایی از دو طرف سینما و روحانیت به یکدیگر وارد می شد. همین مساله سبب شد تا اولین جشنواره-همایش «روحانی و سینما» در اردیبهشت ماه سال ۹۳ برگزار شود، جشنواره ای که بیشتر نگاه تئوری و تحلیلی نسبت به روحانیت و سینما داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه اولین دوره این جشنواره با موفقیت های بسیاری همراه بود که مهمترین آن دیدار شورای سیاستگذاری جشنواره با مقام معظم رهبری و ارائه گزارش در زمینه برگزاری این جشنواره بود. همچنین رهبری در پایان این جلسه بر لزوم ادامه برگزاری این جشنواره تاکید کردند.

دبیر جشنواره «روحانی و سینما» بیان کرد: جمعه ۲۷ فروردین ماه آیین تقدیر از فیلم هایی که با موضوع روحانی در سینما و تلویزیون ایران ساخته شده است برگزار می شود و به بهترین فیلم ها در این زمینه جوایزی اهدا می شود.

وی تاکید کرد: انقلاب ما فرهنگی است و زمانی که سوژه روحانیت در سینما شکل می گیرد، جذابیت بیشتری در حوزه داستان پردازی بوجود می آید. نباید فراموش کرد که روحانیت در ایجاد انقلابی این چنین فرهنگی بسیار تاثیرگذار بود و به همین دلیل زمانی که فیلمسازان می خواهند درمورد روحانیت فیلم بسازند باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.

سرلک گفت: اولین دوره جشنواره «روحانی و سینما» با حمایت و همکاری بنیاد سینمایی فارابی همراه بود و در این دوره جشنواره با حمایت حوزه هنری برگزار می شود.

در ادامه این مراسم سجاد کریمان مجد دبیر اجرایی جشنواره «روحانی و سینما» بیان کرد: این دوره از جشنواره در سه بخش بلند داستانی، مستند و مجموعه های تلویزیونی برگزار می شود. در بخش فیلم های بلند داستانی آثاری که از سال ۵۷ تا به امروز در زمینه حضور روحانی در جامعه تولید شده است و روحانی در آن نقش تعیین کننده ای دارد، مورد بررسی قرار گرفت. از میان ۴۷ فیلم تولید شده در این زمینه ۱۳ فیلم کاندید دریافت جایزه شده اند که از آن جمله می توان به فیلم هایی چون «مارمولک»، «زیر نور ماه»، «طلا و مس» اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش سریال نیز آثاری که از سال ۵۷ تا امروز در زمینه روحانیت تولید شده است مورد برسی قرار گرفت و از میان ۳۷ اثر ارسالی، ۱۲ اثر برای بخش داوری انتخاب شد که «کوچک جنگلی»، «کلاه پهلوی» و «پرده نشین» و «دودکش» از جمله این آثار است. در بخش مستند نیز آثار تولید شده از سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت که از میان ۱۳۹ اثر، ۵ مستند برای داوری انتخاب شدند که داوری این بخش همچنان ادامه دارد.

دبیر اجرایی دومین جشنواره «روحانی و سینما» بیان کرد: نشست گفتگو با موضوع فرصت ها، تهدید ها، روحانی و سینما ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۲۷ فروردین ماه با حضور حجت الاسلام سرلک، محمد صادق کوشکی، رضا کیانیان و شهریار بحرانی برگزار می شود و بعد از آن ساعت ۱۷:۳۰ مراسم اختتامیه این جشنواره برگزار می شود.

سرلک دبیر این جشنواره در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اظهار نظر مقام معظم رهبری درمورد فیلم سینمایی «مارمولک» مبنی براینکه این اثر سینمایی به خوبی دیده نشده است، سبب شد تا این فیلم در بین نامزدهای بخش فیلم های بلند داستانی قرار گرفته است، گفت: در دوره گذشته این جشنواره نیز کمال تبریزی کارگردان فیلم «مارمولک» در یکی از جلسات گفتگوی ما حضور پیدا کرد و در زمینه نقش روحانی در سینما صحبت کرد. در همان دوره من و تبریزی با هم گفتگویی داشتیم که و در آن گفتگو از این کارگردان پرسیدم که اگر قرار بود دوباره این فیلم را جلوی دوربین ببرد، باز هم از همین نام استفاده می کرد و او نیز بیان کرد که من اشتباه کردم نام «مارمولک» را برای این فیلم انتخاب کردم. به هرحال این فیلم یک اثر پر قدرت و هنرمندان است که البته ایراداتی به آن می توان گرفت.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که بعد از ساخت «مارمولک» اقبال سینما در پرداخت به روحانیت بیشتر شد.

دبیر جشنواره «روحانی و سینما» بیان کرد: یکی از مهمترین دلیل هایی که سبب شد نزدیک به ۲ سال این جشنواره برگزار نشود و برگزاری دور دوم آن تنها به یک روز محدود شود، مشکلات اقتصادی است. البته امیدوارم در دوره بعد بتوانیم این جشنواره را پررونق تر برگزار کنیم، به گونه ای که در تلاش هستیم تا در دوره های بعدی روحانی در سینمای بین الملل یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت را مورد بررسی قرار دهیم.

سرلک با اشاره به موفقیت های اولین دوره جشنواره «روحانی و سینما» گفت: در دوره گذشته به ۷۰ درصد از آن چه که می خواستیم رسیدیم، اما نباید فراموش کنیم که به دلیل سابقه تاریخی سینما و زندگی برخی از هنرمندانی که در عرصه سینما فعالیت می کنند، سبب شد تا حافظه روحانیت نسبت به سینما زخم خورده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و توضیح داد: اگر این جشنواره که به عنوان افتخار ما در سینما به شمار می رود، از برخی از حاشیه ها که درگیر آن است، فاصله بگیرد بی شک به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا می کند.

دبیر جشنواره «روحانی و سینما» با بیان این مطلب که دوست داریم تا دبیرخانه این جشنواره تبدیل به یک مرکز مشاوره دائم برای سینما باشد، ادامه داد: ما به دنبال خط قرمز در سینما نیستیم، بلکه می خواهیم خط قرمزها را به خط سبز تبدیل کنیم، اما در میان هیچ کس حق ندارد به عنوان یک هنرمند با روحانیت مخالفت کند. بین روحانیت و سینما هیچ خط قرمزی به جز علم، سواد و انصاف وجود ندارد. ما تلاش خود را می کنیم تا تمام خط قرمزهای غیرمنطقی را برداریم چرا که اگر روحانیت و سینما به هم نزدیک نشود، سینما خسارت می بیند.

سرلک در پایان گفت: اینکه طرحی به مجلس ارائه شده است تا تنها برخی از هنرمندان به مساله روحانیت بپردازند و یا نقش روحانی را بازی کنند، از نظر من اصلا درست نیست و نمی تواند چنین مساله ای قانون پذیر باشد.