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۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

حمله ۲ خرس قهوه ای به یک کشاورز چهارمحالی

حمله ۲ خرس قهوه ای به یک کشاورز چهارمحالی

لردگان - مدیر روابط عمومی فرمانداری لردگان از حمله دو خرس قهوه ای به یک کشاورز در شهرسان لردگان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

یوسف صفایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو خرس قهوه ای به یک کشاورز در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری حمله کرده اند، اظهار داشت: این کشاورز لردگانی از ناحیه دست و سر زخمی شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این کشاورز لردگانی به بیمارستان منتقل شده است و تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری لردگان ادامه داد: طی چند سال گذشته بیش از شش بار حمله خرس ها به اهالی منطقه لردگان گزارش شده است.

لردگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 3597781

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