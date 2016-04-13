حمله ۲ خرس قهوه ای به یک کشاورز چهارمحالی

یوسف صفایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو خرس قهوه ای به یک کشاورز در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری حمله کرده اند، اظهار داشت: این کشاورز لردگانی از ناحیه دست و سر زخمی شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این کشاورز لردگانی به بیمارستان منتقل شده است و تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری لردگان ادامه داد: طی چند سال گذشته بیش از شش بار حمله خرس ها به اهالی منطقه لردگان گزارش شده است.

لردگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.