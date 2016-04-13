به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غیاث الدین طه محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه ازدواج ها به سمت بی اعتمادی سوق داده شده است گفت: علت بی علاقگی جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده باید موشکافی شود.

وی با اشاره به اینکه بی اعتمادی که زنان و مردان امروزه به یکدیگر دارند ازدواج را غیرممکن و ترسناک کرده است، افزود: این بی اعتمادی ریشه در رفتارهای نادرست اجتماعی دارد که تبدیل به عرف شده و تغییر دادن آن هم فقط از افکار آگاه عموم بر می آید.

وی با تاکید براینکه باید به سمتی برویم که مباحث شورای فرهنگ عمومی عملیاتی شود و بعد به مسائل دیگر جامعه بپردازیم عنوان کرد: همدان باید در مرحله ای قرار بگیرد که شورای فرهنگ عمومی آن غیر قابل رقابت با دیگر شهر ها شود.

محمدی افزود: چرا مردان انتظار دارند که زنان جامعه با مردانی معتاد و بیکار و بی تعهد ازدواج کنند درصورتی که خودشان از زندگی جز تعهد و اصالت و وفاداری چیز دیگری انتظار ندارند و این مساله باید از ریشه مورد بررسی قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه همدان با بیان اینکه باید مسائل را با دید جامع تری نگاه کنیم و به بررسی دلایل عدم ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج بپردازیم مطرح کرد: یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج سرکوب امیال جوانی برای رسیدن به شهرت و ثروت دنیایی و رسیدن به شرایط ایده آل برای تشکیل خانواده است که به موازات همه این ها سن جوان نیز روز به روز بالاتر رفته و به مرور زمان با رسیدن به خواسته هایش انگیزه تشکیل خانواده را نیز از دست می دهد.

محمدی با توضیح این مطلب که همه تقصیرها به گردن دولت نیست و مردم نیز در عدم اجرای کامل دین الهی مقصرند افزود: وقتی جوان ایرانی الگوی خود را از ایرانی اسلامی به غربی تغییر می دهد تنها خانواده ها هستند که می توانند با تربیت درست و آگاهانه نقش آفرین باشند چراکه تهاجم یکی از دلایل اصلی بالارفتن سن ازدواج جوانان است.

وی در ادامه تاکید کرد: ۳۵ درصد از متاهلان یا فرزندی ندارند یا به پدیده تک فرزندی دچارند در این میان فرزندان طلاق نیز بخشی از اقشار جامعه را تشکیل می دهند، همچنین هدف از ازدواج تربیت فرزندان صالح و نسل آوری است که اگر چیزی غیر از این باشد شایسته نیست.

وی با توضیح این مطلب که بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری به ازدواج علاقه ای ندارند این درحالی است که باید تلاش کنیم فقر و بیکاری را باتوجه به تاکیدات رهبری از میان جوانان و جامعه ریشه کن کنیم گفت: یکی از دلایل اصلی طلاق های صورت گرفته بیکاری است.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه تولید و مصرف دو رکن اصلی اقتصاد پویاست بیان داشت: ما فرهنگ تولید را به خوبی نمی دانیم اما فرهنگ اسراف و مصرف گرایی و تجمل را از حفظ هستیم.

محمدی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که با اقتصادمقاومتی و اقدام و عمل وضعیت فعلی جامعه را تغییر دهیم، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی فقط تولید کردن نیست و باید چاره ای برای مصرف بالای مردم بیاندیشیم.

وی ادامه داد: ازدواج را جدی بگیرید مبادا صد سال آینده به جایی رسیده باشیم که ازدواج جوانان آرزو شده باشد و همه تنهایی را ترجیح داده باشند.