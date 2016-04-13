افزایش دو برابری برداشت گندم در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از برداشت گندم در استان بوشهر اظهار داشت: سال زراعی جاری شاهد بارندگی‌های نسبتا خوبی بودیم که امیدواری برای افزایش تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: برداشت گندم از دو هفته پیش در استان بوشهر آغاز شده است و ۴۸۰ دستگاه کمباین در نقاط مختلف استان بوشهر مشغول برداشت گندم هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه تاکنون حدود هفت هزار تن گندم در سطح استان بوشهر برداشت شده است، از پیش‌بینی افزایش دو برابری برداشت گندم در استان طی سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه امسال ۹۵ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت گندم رفته است، گفت: ۷۸ هزار و ۵۰۰ هکتار به صورت دیم و ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار به صورت آبی کشت شده است.

منوچهری با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۳ هزار تن گندم از سطح ۱۱۵ هکتار اراضی استان برداشت شد، بیان کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود که ۸۵ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

وی از خرید تضمینی غلات در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: برداشت جو و گندم در استان بوشهر تا خردادماه ادامه خواهد داشت.