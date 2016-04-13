کتاب «روش تدریس» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مهارت های طلبگی عنوان مجموعه ای است که در تلاش است تجربه‌ های صحیح و مفید بزرگان علم و استوانه‌ های اخلاق و تربیت را، با استفاده از راهکار جدید و در قالب کتاب‌ های مهارتی، به نسل نو طلبه منتقل کند. در همین راستا هفتمین جلد از این مجموعه ارزشمند با عنوان «روش تدریس» اثر رمضان علی تبار فیروزجایی، به تازگی منتشر شده است.

عناوین این مجموعه یازده جلدی در یک طبقه‌ بندی به فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم شده است و در طبقه ‌بندی ثانوی، ذیل موضوعات فردی، به مباحث علمی، اخلاقی و تبلیغی پرداخته می ‌شود. هفتمین دفتر این مجموعه با عنوان "روش تدریس"، دفتری از فصل علمی این مجموعه است.

نویسنده در این اثر، اساسی ترین راهکارهای آموزش مؤثر را بهره گیری از فنون و مهارت های مختلف تدریس می داند و معتقد است انتخاب یک الگو و روش خاص در تدریس، به عناصر مختلفی نظیر ویژگی های فراگیران، محتوای درس، امکانات و تجهیزات و طول مدت درس بستگی دارد.

این کتاب شامل چهار فصل به شرح زیر است.

فصل اول: روش های تدریس

فصل دوم: مهارت های تدریس

فصل سوم: مهارت های کلاس داری

فصل چهارم: اخلاق و آداب تدریس

علی تبار در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین می نویسد:

امروزه در عرصه تعلیم وتربیتبا راهکارهای جدیدی روبه رو هستیم که علمی بودن، بِروز بودن و کارآمد بودن آنها، تعلیم و تربیت را دگرگون می کند. یکی از اساسی ترین راهکارهای آموزش جدید، بهره گیری از فنون و مهارت های گوناگون تدریس است. حوزه های علمیه نیز از این مهم مستثنا نیستند. با تغییر برخی متون درسی و جایگزینی متون جدید در حوزه های علمیه، روش های تدریس نیز نیازمند تغییر و تنوع خواهد بود؛ به ویژه اینکه دروس حوزه علمیه، حوزه ها و محتوای متفاوتی دارند.

هفتمین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان" روش تدریس" اثر رمضان علی تبار فیروزجایی، با قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

