اجازه تمرین شوتزنی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لسترسیتی با درخشش جیمی واردی و با هدایت کلودیو رانیه‌ری در آستانه کسب عنوان قهرمانی رقابتهای این فصل لیگ برتر است.

واردی ۲۹ ساله با به ثمر رساندن ۲۱ گل نقش پررنگی در قهرمانی احتمالی لستر دارد. با این حال ملی پوش انگلیس می گوید سرمربی لستر به وی در تمرینات اجازه نمی دهد شوتزنی کند.

جیمی واردی در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار کرد: من واقعا این شانس را ندارم که به تمرین شوتزنی بپردازم چون از آنجایی که در ابتدای هفته تمرینات ویژه شوتزنی انجام می دهیم، باید در روزهای پایانی هفته طبق نظر مربی به پاهایم استراحت بدهم. به طور طبیعی وقتی کمی شوتزنی می کنم آقای رانیه ری مرا از این کار منع می کند. اگر این کار منجر به گلزنی من می شود و در نهایت به نفع تیم تمام می شود، این کار را ادامه خواهم داد.

واردی دلیل اصلی موفقیت لسترسیتی را روحیه تیمی عنوان کرده است. وی گفت: ما همیشه سر تمرینات می خندیم. ما یک گروه از شخصیت های متفاوت هستیم که از اول فصل دور هم جمع شده ایم و صادقانه باید بگویم که این خیلی به نفع تیم ما تمام شده است.