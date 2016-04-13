جزئیات سه توافق نفتی ایران و ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران، روز گذشته تفاهمنامه فروش گاز طبیعی و ال ان جی بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت انل ایتالیا امضا شد.

علیرضا کاملی در تشریح جزئیات امضای تفاهمنامه با شرکت انل کرید ایتالیا، گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه، انجام گفتگوهای نهایی به منظور توسعه همکاری‌ها در تجارت گاز و امضای قراردادهای احتمالی صادرات گاز و ال ان جی است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت انل ایتالیا برای خرید گاز طبیعی از ایران در بلندمدت اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: این شرکت ایتالیایی به منظور واردات ال ان جی از ایران هم آمادگی دارد.

پس از امضای این تفاهمنامه گازی، دومین تفاهمنامه بین بخش خصوصی ایران و شرکت سایپم ایتالیا، به منظور توسعه میدان گازی توس امضا شده است.

از این رو قرار است دور نهایی مذاکرات بین شرکت سایپم ایتالیا و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی برای توسعه میدان گازی توس انجام شود. این میدان در شمال شرق ایران قرار دارد و ذخیره بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب ذخایر در جای گاز طبیعی برخوردار است.

براساس برآوردهای شرکت ملی نفت ایران و با حفاری هفت حلقه چاه توسعه‌ای و توصیفی، امکان برداشت روزانه چهار میلیون مترمکعب گاز از میدان توس وجود دارد.

علاوه بر این، روز گذشته مدیران عامل شرکت انی و ساراس ایتالیا با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند.

بر این اساس کلاودیو اسکالتزی مدیرعامل انی و ماسیمو موراتی مدیرعامل ساراس و مدیرعامل سابق باشگاه اینترمیلان ایتالیا روز گذشته گفتگوهایی به منظور امضای قرارداد فروش نفت انجام دادند.

از این رو پیش‌بینی می‌شود تا چند روز آینده قرارداد نهایی فروش روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت خام به شرکت‌های انی و ساراس ایتالیا نهایی شود.

در مجموع با سفر دو روزه نخست‌وزیر ایتالیا به تهران، سه تفاهمنامه برای فروش نفت خام، گاز طبیعی و ال ان جی بین شرکت‌های ایرانی و ایتالیایی امضا شد.