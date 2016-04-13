زیارت آستان‌ مقدس معصومان نقطه قوت اسلام ومایه تضعیف دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دیدار با سید جعفر الموسوی تولیت آستان مقدس امام حسین(ع)، تشرف خیل مشتاقان به عتبات عالیات در ایران و عراق را مایه امیدواری ارادتمندان و یاس دشمنان اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: از همین روی مقوله زیارت و ارتباط با ائمه اطهار(ع) مورد هجمه دشمنان واقع شده و از طریق تهدیدات امنیتی، ایجاد شبهه در دل های مومنان و دیگران به ‌دنبال کم‌رونق کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز همه دست اندرکاران عتبات باید در راستای پر رونق شدن موضوع زیارت همت کنند، گفت: امامان ما جایگاه رفیعی در دل های مردم دارند و به واسطه عشق و محبتی که خداوند متعال در وجود ارادتمندان آن ها ایجاد کرده، مورد توجه همگان هستند اما آنچه ما باید پیگیری کنیم، تسهیل امر زیارت و فراهم آوردن شرایط تشرف همه اقشار به این اماکن متبرکه است.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: مشاهد مشرفه باب الله و مرکز توجه انسان به خداوند متعال هستند و زیارت آن ها برای هر انسان سالکی، لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها در چگونه زیستن، نیازمند الگو هستند، تصریح کرد: اهل بیت(ع) بهترین الگوها برای زندگی بشری به حساب می آیند و حضور در بارگاه منور ایشان، از منظر توجه به سیره و برقراری ارتباط با آن ها اهمیت دارد.

حجت الاسلام رئیسی همچنین از توسعه ارتباطات عتبات عالیات معصومان(ع) به عنوان یک ضرورت یاد و عنوان کرد: این امر می‌تواند ضمن تبادل تجربیات، نسبت به الگودهی و الگوگیری از اقدامات صورت گرفته موثر باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری قدمت فعالیت‌های مدیریتی در آستان قدس رضوی را یاد آور شد و گفت: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت اماکن مقدس کسب شده که می‌تواند مورد استفاده برادران ما در عراق نیز باشد.

وی همچنین به شرایط مدیریت عتبات عالیات پس از سقوط رژیم بعث در عراق اشاره و عنوان کرد: از آن زمان که خداوند متعال به برکت مجاهدت مجاهدان عراقی، رژیم بعث را از بین برد، مدیریت این اماکن مقدس در اختیار مرجعیت دینی و نمایندگان مراجع قرار گرفت و اعتماد مردم هم نسبت به نحوه اداره آن ها افزایش یافت.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان همچنین با اشاره به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره درباره نقش اهل بیت(ع) به عنوان عوامل وحدت و ائتلاف، ابراز امیدواری کرد که به برکت وجود اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برخی از اختلافات موجود به ائتلاف تبدیل شود و وحدت و همدلی میان مسلمانان گسترش یابد.

سید جعفر الموسوی، تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) نیز در سخنانی در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با آستان قدس رضوی، گفت: می‌توانیم در قالب یک تفاهم نامه، زمینه‌های همکاری را فراهم و امور مورد نظر را پیگیری کنیم.

وی همچنین از تولیت آستان قدس رضوی برای حضور در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «ربیع الشهاده» دعوت به عمل آورد و اظهار کرد: این جشنواره امسال نیز همزمان با سالروز ولادت امام حسین(ع) برگزار و شخصیت‌های برجسته حوزوی و دانشگاهی از سراسر جهان در آن حضور می‌یابند.

سید جعفر الموسوی همچنین ضمن ابلاغ سلام حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی کربلایی؛ متولی شرعی آستان قدس حسینی و نماینده آیت‌الله سیستانی، توفیق خدمت به زائران بارگاه منور رضوی را برای حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از درگاه خداوند منان طلب کرد.