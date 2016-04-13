ایران- برزیل دیدار افتتاحیه سطح یک لیگ جهانی/ اعلام ساعت دیدارها

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی بیست و هفتمین دوره لیگ جهانی با حضور ۱۲ تیم در سطح یک از ۲۷ خرداد تا ۱۳ تیرماه پیگیری می‌شود. تیم های فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک و لهستان ۱۲ تیم شرکت کننده در سطح یک لیگ جهانی ۲۰۱۶ هستند که در سه گروه متفاوت و متغیر در سه هفته با یکدیگر مسابقه می دهند، اما نتایج عملکرد آنان در یک جدول منظور خواهد شد.

نخستین دیدار لیگ جهانی سال ۲۰۱۶ ساعت ۱۴:۴۵ به وقت محلی در روز پنجشنبه ۲۷ خرداد برگزار می شود که تیم ملی والیبال برزیل میزبان تیم ملی والیبال ایران است. در دومین مسابقه این روز تیم‌های آمریکا و آرژانتین از ساعت ۲۰:۱۵ به مصاف یکدیگر می روند.

دیدارهای دو گروه دیگر دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی از روز جمعه ۲۸ خردادماه آغاز می شود.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی به وقت محلی کشورهای میزبان به شرح زیر است:

هفته نخست (۲۷ تا ۳۰ خرداد)

تیم ملی والیبال ایران به همراه تیم های برزیل، آمریکا و آرژانتین در گروه دوم دور مقدماتی قرار دارد. مسابقات به میزبانی ورزشگاه کاریوکا یک در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.

پنجشنبه ۲۷ خرداد: برزیل - ایران (ساعت ۱۴:۴۵)

جمعه ۲۸ خرداد: آمریکا - ایران (ساعت ۱۷:۱۵)

شنبه ۲۹ خرداد: ایران - آرژانتین (ساعت ۲۰:۳۰)

هفته دوم (۳ تا ۶ تیرماه)

تیم ملی والیبال ایران به همراه تیم های برزیل، صربستان و بلغارستان در گروه سوم دور مقدماتی قرار دارد. دیدارهای این گروه در سالن پی اونیر شهر بلگراد صربستان برگزار می شود.

پنجشنبه سوم تیرماه: ایران - بلغارستان (ساعت ۱۶)

جمعه چهارم تیرماه: برزیل - ایران (ساعت ۱۶)

شنبه پنجم تیرماه: ایران - صربستان (ساعت ۱۹)

هفته سوم (۱۱ تا ۱۳ تیرماه)

تیم ملی والیبال ایران در گروه سوم با تیم های آرژانتین، ایتالیا و صربستان همگروه است و رقابتهای این هفته به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

جمعه یازدهم تیرماه (۲۵ رمضان): ایران - صربستان (ساعت ۲۱)

شنبه دوازدهم تیرماه (۲۶ رمضان): ایران - ایتالیا (ساعت ۲۱)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (۲۷ رمضان): ایران - آرژانتین (ساعت ۲۱)

پنج تیم اول تا پنجم جدول دور مقدماتی لیگ جهانی به همراه لهستان میزبان مرحله نهایی، شش تیم مرحله نهایی لیگ جهانی ۲۰۱۶ را تشکیل می دهند. رقابتهای مرحله نهایی لیگ جهانی امسال در مدت شش روز از ۲۳ تا ۲۸ تیرماه پیگیری خواهد شد.

تیم های فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی (سال ۲۰۱۵) به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.