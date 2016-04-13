توضیحات مدیرکل دفتر ازدواج در خصوص سایت های همسان گزینی و تبیان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صبحی در نشست هم‌اندیشی سایت‌های همسان‌گزینی با اشاره به وظایف دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان افزود: ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و توجه به موسسات همسان گزینی از مهمترین وظایف دفتر برنامه‌ریزی ازدواج است.

وی افزود: تغییرات جهانی موجب تغییر سبک زندگی شده است و امکانات جدیدی فراهم شده که شیوه زندگی را دچار تغییرات مثبت و منفی کرده است که یکی از مسائل نوپدید در حوزه ازدواج، فعالیت سایت های مجازی است.

صبحی تاکید کرد: متاسفانه با مسائل جدید همواره با ترس و فقدان نظارت برخورد کرده ایم و امکانات و وسایل جدید در کشور ما بیش از آنکه جایگاه اصلی خود را بیابند آسیب هایی را به وجود می آورند و پس از آن است که ما دست به اقدام می زنیم.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ادامه داد: بر اساس گزارش های دریافت شده نزدیک به یک‌هزار سایت در زمینه های مختلف ازدواج و جوانان فعالیت می کنند و حدود ۳۵۰ در سایت در زمینه مسائل جوانان فعالند. همچنین حدود ۲۰ کانال در حوزه ازدواج فعالیت می کنند که دامنه فعالیت ۱۰ مورد از آنها کشوری است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۲ سایت فعال در زمینه ازدواج و خانواده داریم که زیرنظر برخی از سازمان ها فعالیت می کنند. در این زمینه با مسئولان این سایت ها تعامل می کنیم تا خدمات‌رسانی آنها بهتر شود.

صبحی با اشاره به اقدامات این دفتر در جهت شناسایی فعالیت های مجازی در حوزه ازدواج تصریح کرد: در جلساتی که با حضور مسئولان سایت ها و کانال ها برگزار شد، این سایت ها را به سه دسته تقسیم بندی کرده ایم به طوری که برخی از این سایت ها از سوی وزارتخانه ها و دستگاه هایی دارای مجوز هستند و فعالیت آنها بر اساس اساسنامه است، اما از افراد متخصص استفاده نمی کنند. برخی دیگر مجوز فعالیت از دستگاه ها دارند، اما خارج از حیطه مسئولیت خود عمل می کنند. دسته سوم این سایت ها و کانال ها نه مجوز دارند و نه از افراد فعال و دارای صلاحیت استفاده می کنند که چالش اصلی ما همین گروه از سایت ها هستند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در خصوص فعالیت های سامانه همسان گزینی تبیان اظهار کرد: فعالیت این سایت در زمینه همسان گزینی خوب است و حدود دو سال قبل با صحبت های انجام شده میان مسئولان تبیان و دفتر ازدواج این سایت اقداماتی را در زمینه همسان گزینی آغاز کرد و مقدمات قانونی آن انجام شد، اما به دلیل تغییرات به وجود آمده در مدیریت دفتر ازدواج و تعالی خانواده مسائلی به وجود آمد، اما سایت تبیان به فعالیت خود ادامه داد.

صبحی افزود: در سازمان ملی جوانان وقت، به ۲۰۰ مرکز مشاوره ازدواج مجوز فعالیت داده شد و پس از ادغام این سازمان با وزارت ورزش و جوانان این ۲۰۰ مرکز مقرر شد خود را با استانداردهای نظام روانشناسی هماهنگ کنند. تلاش می کنیم وضعیت موجود را بررسی کنیم و از ظرفیت ها بهره ببریم تا بتوانیم جلوی آسیب های اجتماعی را بگیریم.