۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف آمبولانس در زنجان ۲ کشته بر جای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته تصادف در جاده های استان هشت کشته و مجروح بر جای گذاشت، گفت: تصادف آمبولانس دو کشته با پژو دو نفر از هموطنان کشته شدند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۴.۳۰ صبح برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با کامیون در اتوبان زنجان به قزوین لاین شمالی کیلومتر ۷۵ باعث مصدوم شدن چهار نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را توجه نداشتن به جلو و ناشی از خواب آلودگی عنوان کرد و ادامه داد: خواب آلودگی یکی از مهم ترین عوامل تصادف در جاده های استان زنجان است.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در محور زنجان به دندی خبر داد و گفت: در این تصادف آمبولانس که قصد ماموریت در این محور برای امداد رسانی به یک تصادف دیگر را داشت به یک خودرو پژو ۲۰۶ برخورد کرده و باعث فوت دو نفر شد. 

شیر محمدی تاکید کرد: علت اصلی وقوع این تصادف سرعت زیاد راننده آمبولانس بوده که با سبقت ممنوع و تجاوز به چپ باعث حادثه آفرینی شد. 

وی با بیان اینکه در این تصادف مقصر راننده آمبولانس بوده و سرنشینان خودرو پژو ۴۰۵ جان خود را از دست دادند، گفت: همچنین تصادف دیگر در محور زنجان به دندی رخ داد که خوشبختانه مورد فوتی نداشت و تنها دو نفر مصدوم شدند.

