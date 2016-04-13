کتاب «تبلیغ مجازی» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی وابسته به مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه، درراستای خواست و علاقمندی مخاطبان طلبه جوان، مجموعه مهارت های طلبگی را فرآهم آورده است؛ این مجموعه تلاش می کند تا در ساحت های فردی، اجتماعی، خانوادگی، علمی، اخلاقی و تبلیغی، مهارت هایی را متناسب با اقتضائات رفتاری و معرفتی طلاب جوان ارائه کند تا آنان را در نقش آفرینی مؤثر و مفید یاری نماید.

ششمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان «تبلیغ مجازی» اثر حسین سلیمانی، دفتری از فصل تبلیغی این مجموعه بوده که به تازگی به چاپ رسیده است.

تبلیغ مجازی شامل شش فصل به شرح زیر است.

فصل اول: م. ن مجازی

فصل دوم: آموزش مهارت های حضور در فضای مجازی

فصل سوم: شناسنامه مجازی

فصل چهارم: ساختن خانه مجازی

فصل پنجم: آموختن زبان مجازی

فصل ششم: دزدان مجازی

سلیمانی در بخشی از مقدمه کتاب خود و با تأکید بر تغییرات روز به روز فناوری های ارتباطی، چنین می نویسد:

فناوری های ارتباطی روز به روز در حال تغییر و تبدیل هستند. روزی نیست که یک فناوری نوین ارتباطی ظهور نکند و جایگزین ابزارهای قدیمی نشود؛ و البته این جابجایی همچنان ادامه دارد. امروز نیز مانند گذشته با ظهور ابزارهای جدیدتر، دغدغه ای وارد اذهان دین مداران، مراکز دینی و خصوصاً طلاب جوان می شود که: چگونه از این ابزار برای تبلیغ مذهب تشیّع بهره مند شویم. این کتابدرصدد پاسخگویی به این پرسش است.

ششمین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان" تبلیغ مجازی " اثر حسین سلیمانی، با قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

