شهر آفتاب هنوز به طور کامل تحویل ستاد نمایشگاه کتاب نشده است

حسین صفری مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین، موعد تعیین شده به شهرداری تهران برای تحویل شهر آفتاب به ستاد برگزاری این نمایشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب تحویل مسئولان نمایشگاه شده است یا خیر؟، گفت: اگرچه قرار بود بیست و پنجم فروردین ماه فضاهای مسقف تحویل ستاد نمایشگاه کتاب شود، اما علیرغم حضور یک ماهه تمامی مسئولان مربوط به ساخت مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب از شهرداری تهران در این مجموعه و فعالیت عمرانی بسیار سنگینی برای ساخت سالنهای سهقلو، ملل و یو شکل « U » انجام داده است، تا این لحظه بخش شرقی سالن سه قلو و بخشی هم در سالن یو شکل « U » - که فضای اداری ما است -، تنها سالنهایی است که تحویل ما شده است.
وی با تاکید بر اینکه البته نیاز بوده که تمامی سالنها با تمامی تجهیزات و زیرساختهای لازم از جمله برق و تلفن و مخابرات و ... تحویل ستاد نمایشگاه شود، افزود: مسئولان مربوطه و تمامی پیمانکاران و کارکنان و کارگران در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با سرعت و جدیت تمام مشغول تدارک و آمادهسازی مابقی بخشها و سالنها هستند و طبق وعده دوستان شهرداری تهران این فضاها حداکثر تا یکی، دو روز آینده تحویل ستاد نمایشگاه میشود. در هر حال ما امیداوریم که از جدل زمانبندی نمایشگاه عقب نیفتم و طبق وعدهای که به ناشران دادهایم ۷ اردیبهشت فضاهای نمایشگاهی و در واقع غرفهها را در اخیار آنها بگذاریم.
صفری ادامه داد: بدیهی است هر چقدر فعالیتهای عمرانی که دوستان ما در مجموعه شهرداری تهران با جدیت و سرعت در حال انجام آنها هسند، دیرتر به اتمام برسد، ما از زمانبندیمان عقبتر خواهیم افتاد و شاید مشکلاتی را در تحویل فضاهای نمایشگاهی به ناشران، برای ما ایجاد کند. ما البته نگران نیستیم اما با توجه به گستردگی مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و عملیات عمرانی در حال انجام در آن، علیرغم تلاشهای شبانهروزی دوستان شهرداری تهران، میبایست بر سرعت این عملیات بیش از پیش اضافه شود.
زمان اندک باقیمانده، باعث چشمپوشی از رعایت استانداردهای نمایشگاهی نخواهد شد
این مقام مسئول در برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید با توجه به زمان اندکی که تا آغاز به کار این نمایشگاه باقی مانده و با مد نظر قرار دادن عملیات عمرانی و ساخت و ساز در شهر آفتاب برای آمادهسازی جهت برگزاری این نمایشگاه، ممکن است در برخی از امور اجرایی و ساخت و ساز، عجله صورت بگیرد و استاندادرهای مختلف از جمله ایمنی سازهها و سالنها آنگونه که باید رعایت نشود؟، گفت: شکل اصلی سالنهای مسقف و ساخت و ساز آنها، مطابق با استانداردهای نمایشگاهی طراحی شده است و لذا هر فعالیتی که در آمادهسازی آنها صورت بگیرد، مطابق با همین استانداردها خواهد بود. یکی از این موارد نصب شیشهها در این سالنها و به خصوص سالن یو شکل « U » است که پوشش آن، تماماً از شیشه است.
وی افزود: دوستان شهرداری در این بخش گفتهاند که این کار (نصب شیشهها در سالنها) با بالاترین دقت صورت خواهد گرفت و از این بابت اطمینان خاطر را به ما دادهاند. در واقع به رغم سرعت کار، دقت لازم هم لحاظ خواهد شد تا خدای ناکرده مشکلی از جانب ایمنی و سایر موارد مربوط به استانداردهای معمول، خدشهدار نشود. البته بخشی از تاخیر در تحویل فضای نمایشگاهی شهر آفتاب به ما، ناشی از عوامل جوّی تهران است با این وجود ما متعهد هستیم که مطابق با جدول زمانبندی کار خودمان را پیش ببریم؛ بدیهی است هر زمان سالنها تحویل ما شود، بلافاصله عملیات غرفهبندی و ... در آنها آغاز خواهد شد.
صفری در مورد آخرین وضعیت فضاهای باز نمایشگاهی هم گفت: چارچوب سازههای موقت در تمامی فضاهای باز نمایشگاه برپا، و نصب چادرها هم روی آنها آغاز شده است و با توجه به اینکه موعد تحویل فضاهای باز به ستاد نمایشگاه، ۲۹ فروردین است، امیدواریم همه این فضاها نیز در همان موعد تحویل ما بشود. ناشران دانشگاهی، بینالملل، کودک و نوجوان و آموزشی، در این بخشها (فضاهای باز) مستقر خواهند شد. البته خوشبختانه تمامی فضاهای باز نمایشگاه امسال دارای سیستمهای تهویه هوا (گرمایشی و سرمایشی) است و مشکلی از این حیث غرفهداران را تهدید نمیکند.
اختصاص یارانه خرید کتاب به ۸۶ هزار دانش آموز و معلم در نمایشگاه کتاب تهران
در همین حال مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از اختصاص بن ۵۰ هزار تومانی به ۸۶ هزار دانش آموز و معلم در استانهای تهران، قم و البرز در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر داده است.
علی اکبرزاده درباره چگونگی انتخاب دانش آموزان برای تخصیص یارانههای اعلام شده، به ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: برای اجرای این طرح تلاش شده تا دانش آموزانی انتخاب شوند که محل سکونت آنها به محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نزدیک باشد. از این رو در نخستین دوره این طرح، ۸۰ هزار دانش آموز برای دریافت یارانه خرید کتاب انتخاب شده اند. همچنین یارانه ۶۰ هزارتومانی به ۶ هزار معلم جهت خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اختصاص یافت.
مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اختصاص یارانه خرید کتاب به دانش آموزان سایر استانهای کشور نیز گفت: به دلیل فاصله مسافتی زیاد دیگر استانها با تهران، دانش آموزان سایر استانها در این طرح قرار نمیگیرند اما درصورت موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه خرید کتاب در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب استانی به دانش آموزان استانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت. بن کتاب به دانش آموزان جهت خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران امسال برای نخستین بار ارائه میشود.
برپایی ۲ شعبه فروشگاه شهروند در شهر آفتاب
در همین حال، همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ۲ شعبه فروشگاه شهروند به همراه یک میدان میوه و تره بار به منظور رفاه حال بازدیدکنندگان در شهرآفتاب برپا میشود. به گزارش ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نمایشگاه شهر تهران، ۲ شعبه فروشگاه شهروند در نمایشگاه ۲۹ کتاب تهران و میادین میوه و تره بار به عنوان خدمات شهرداری به بازدیدکنندگان نمایشگاه در شهر آفتاب برپا میشود.
از این رو بازدیدکنندگانی که با مترو وارد شهرآفتاب میشوند و درحین بازدید از نمایشگاه در صورت نیاز میتوانند ما یحتاج خود را از فروشگاههای شهروند و میادین میوه و تره بار فراهم آورند.
آماده سازی ۱۲ هزار پارکینگ در اطراف شهر آفتاب/ سبد خرید کتاب برای بازدیدکنندگان
مشاور شهردار تهران از برنامه ریزی در بخش حمل و نقل عمومی و امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان در شهرآفتاب خبر داد.
مجید حسینی با بیان اینکه تدابیر حمل و نقل عمومی مفصلی برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب تهران برنامه ریزی شده است، به ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت: افتتاح ایستگاه متروی شهرآفتاب به عنوان بزرگترین ایستگاه، حضور ونها و تاکسیها در شهرآفتاب، استقرار تعدادی اتوبوس در میادین اصلی شهر به منظور جابجایی بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب و حضور شاتلها درداخل شهرآفتاب جهت جابجایی سالمندان و معلولان از برنامههای حمل و نقل عمومی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهرآفتاب است.
وی با اشاره به نگرانی مردم درخصوص پارک خودروی خود در شهرآفتاب جهت بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، افزود: بازدیدکنندگان به هیچ وجه نگران پارک خودروی خود در شهر آفتاب نباشند زیرا پارکینگهای بسیاری در محدوده شهرآفتاب آماده شده است و تعداد آنها به ۱۲ هزار پارکینگ میرسد.
مشاور شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه عملیات زیباسازی و مبلمان شهری برای نمایشگاه کتاب تهران واقع در شهرآفتاب انجام شده است، گفت: چادرهایی جدید و با کیفیت برای نمایشگاه درنظر گرفته شده است و امکانات رفاهی همچون نمازخانه و آبخوری به تعداد بسیار در محوطه شهرآفتاب وجود دارد. همچنین سبدهایی برای جابجایی کتابهای خریداری شده مردم در نمایشگاه کتاب تهران درنظر گرفته شده است تا آنها بتوانند کتابهای خود را با سهولت جابجا کنند.
صدور کارت مجازی خرید کتاب به جای کارت فیزیکی برای دانشجویان/ شروع ثبت نام از ۲۸ فروردین ماه
در همین حال، ستاد خبری نمایشگاه کتاب از قول مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از صدور بن کارتهای مجازی به جای بن کارت فیزیکی برای دانشجویان در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داده و از زبان او نوشته است: این اقدام به منظور سهولت و جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان جهت دریافت کارت فیزیکی از شعب بانک شهر انجام شده است.
بر اساس اعلام، نیکنام حسین پور مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با مسئولان بانک شهر و شرکت آسان پرداخت در تاریخ ۲۵ فروردین ماه گفت: در این جلسه مشترک روشهای پرداخت سهم دانشجویان به منظور استفاده از یارانه خرید کتاب در نمایشگاه کتاب مورد بحث قرار گرفت و فواید و معایب هر یک از این روشها با حضور کارشناسان بانک مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین به منظور سهولت دسترسی دانشجویان، استفاده از روشهای نوین فناوری، جلوگیری از سوء استفاده و توزیع صحیح یارانه خرید کتاب در میان دانشجویان تصمیم گرفته شد تا کارت مجازی به جای کارت فیزیکی برای دانشجویان صادر شود.
حسین پور درباره مزایای این طرح گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با شرکت آسان پرداخت، دانشجویان صرفا از طریق نرم افزار آپ میتوانند نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کنند. با استفاده از این روش مواردی همچون مراجعه دانشجو به بانک برای دریافت بن کارتهای فیزیکی خرید کتاب، اتلاف وقت دانشجویان، ازدحام و شلوغی در شعب بانک عامل و آلودگی زیست محیطی کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دانشجویان با داشتن صرفا یک گوشی هوشمند و نصب نرم افزار آپ به راحتی میتوانند نسبت به دریافت کارت مجازی اقدام کنند. پس از دریافت کارت مجازی نیز دانشجویان میتوانند با گوشی همراهی که عملیات پرداخت را انجام داده اند، نسبت به خرید کتاب در نمایشگاه اقدام کنند. با این روش دیگر دانشجویان نیازی به دریافت کارت فیزیکی از شعب نخواهند داشت. همچنین بانک شهر نیز زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح را در سطح نمایشگاه به عهده خواهد داشت.
مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی از تسهیلات شرکت آسان پرداخت برای دانشجویان خبر داد و گفت: شرکت آسان پرداخت نیز تخفیفها و جوایزی برای دانشجویان در نظر گرفته است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
حسین پور در پایان از تغییر زمان ثبت نام به دلیل آماده سازی زیرساختهای لازم جهت ثبت نام خبر داد و گفت: با توجه به آماده سازی زیرساختهای فنی برای صدور کارتهای مجازی، ثبت نام دانشجویان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۸ فروردین ماه آغاز خواهد شد. دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نرم افزار آپ و نحوه ثبت نام جهت دریافت یارانه خرید کتاب میتوانند با شماره ۸۳۳۳۳۳ تماس حاصل نمایند و یا به وب سایت شرکت آسان پرداخت مراجعه کنند.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
