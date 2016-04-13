جوانان تاثیرگذارترین قشر بر تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشورتی با جوانان میامی به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه جوانان در بکارگیری ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و تولید ملی نقش مهمی را ایفا می کنند، تصریح کرد: استفاده از پتانسیل نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی می تواند در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در جامعه موثر باشد.

وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بر مقوله فرهنگی و اقتصاد نشان می دهد که امروز نیاز جامعه در گرو خروج از جلسات بدون خروجی و حرف های تکراری، به سمت عمل و اقدام است لذا در این راه پتانسیل نسل جوان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رفع مشکلات در سایه تلاش همگانی

امام جمعه میامی ضمن تاکید بر اینکه مسئولان با استفاده از نیروی جوانان می بایست از شعار عبور کرده و اقدام را در دستور کار قرار دهند، گفت: جوانان موتور محرک جامعه هستند که باید با ارائه راهکارهای مناسب و شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی جامعه و ارتباط آن با نسل جوان در راه توسعه میامی تلاش کنیم.

صفایی پور، افزود: برای بومی سازی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن سیاست های مربوط به آن با تاکید بر تولید ملی، می بایست همه مردم، جوانان و مسئولان وارد عمل شوند و بدانیم که انسان بدون زحمت و تلاش به جایی نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه امروز جوانان می بایست به دنبال تولید، کار و اشتغال باشند، ادامه داد: برای حل مشکل و معضل بیکاری در جامعه می توان از ظرفیت های بخش تولید با عنایت به نیروی جوانی استفاده کرد.

در ادامه این دیدار نیز جوانان میامی به برخی از مشکلات موجود در سطح شهرستان اشاره و خواستار حمایت بیشتر مسئولان از قشر جوان شدند.