۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

درگفت و گو با مهر عنوان شد:

۱۰ درصد عشایر بختیاری وارد کوهرنگ شدند

کوهرنگ - بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به آغاز کوچ عشایر بختیاری، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد عشایر بختیاری در بخش مرکزی کوهرنگ استقرار پیدا کرده اند.

فرزداد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۱۰درصد عشایر بختیاری وارد استان شده اند و در بخش مرکزی کوهرنگ استقرار پیدا کرده اند، اظهار داشت: کوچ عشایر بختیاری از مناطق گرمسیر استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و هم اکنون عشایر در حال ورود به بخش مرکزی کوهرنگ هستند.

وی تاکید کرد: سیاه چادر های عشایر در این منطقه در حال برپا شدن است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه سردی هوا و بارندگی تردد عشایر را با کندی مواجه کرده است، ادامه داد: تمهیدان ویژه در هنگام کوچ در این منطقه برای عشایر اندیشیده شده است.

وی اظهار داشت: کوهرنگ مهمترین محل استقرار عشایر بختیاری در چهارمحال و بختیاری است و بیشترین عشایر استان در این منطقه سیاه چادر ها خود را برپا می کنند و به شغل دامداری می پردازند.

کوهرنگ در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

