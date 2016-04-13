سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تمهیدات پلیس راهنمایی و رانندگی در اطراف ورزشگاه آزادی برای برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم سرخابی پایتخت، افزود: مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پیروزی رأس ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ فروردین ماه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود. با توجه به حساسیت این دیدار و همچنین پیشبینی حضور حداکثری تماشاگران در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی، پلیس راهور طرح ویژه انتظامی ـ ترافیکی را در محدوده ورزشگاه آزادی اعمال خواهد کرد تا دوستداران فوتبال بدون اتلاف وقت در ترافیک، شاهد بازی فوتبال باشند.
وی گفت: کلیه پرسنل پلیس راهور از ساعت ۷ صبح جمعه به صورت آمادهباش در محدوده ورزشگاه و همچنین خیابانها و بزرگراههای اطراف ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت.
مرادی تصریح کرد: پلیس راهور با جرثقیل، پارک و توقفهای دوبله و مورب خودروها را در محدوده استادیوم آزادی پاکسازی میکند و طبق هماهنگیهای انجام شده با پارکینگهای اطراف ورزشگاه، مقرر شده است پارکینگداران نهایت همکاری را با تماشاگرانی که اقدام به حضور در ورزشگاه با وسیله نقلیه شخصی خود میکنند، داشته باشند.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به هماهنگی با واحدها و یگانهای انتظامی و امدادی برای هر چه با نظمتر برگزار شدن دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس، گفت: هماهنگیهای خوبی با اتوبوسرانی صورت گرفته و اتوبوسهای شرکت واحد برای انتقال تماشاگران به اندازه کافی پیشبینی شده است.
وی با درخواست از شهروندان برای حضور در ورزشگاه گفت: به شهروندان توصیه میشود برای حضور در استادیوم آزادی، از اتوبوسهای شرکت واحد و همچنین از خطوط مترو استفاده کنند.
مرادی درباره محدودیتهای ترافیکی اطراف ورزشگاه نیز گفت: از صبح روز جمعه محدودیت توقف در اطراف ورزشگاه اعمال میشود و در ضلع شرقی و غربی ورزشگاه از توقف و پارک خودروها جلوگیری به عمل میآید اما با توجه به حضور صد درصدی ماموران پلیس راهور، محدودیت ترافیکی در این مسیرها نداریم.
وی گفت: در ساعت پایانی بازی و با توجه به پایان تعطیلات و افزایش بار ترافیکی در غرب تهران، از شهروندانی که قصد ورود از مسیرهای منتهی به ورزشگاه را دارند تقاضا میکنم از مسیرهای جایگزین از جمله جاده مخصوص، جاده قدیم، بزرگراه شهید خرازی و بزرگراه شهید همت برای تردد استفاده کنند.
