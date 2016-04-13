پدیده مجرد گرایی در جامعه آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگارمهر عبدالرضا فولادوند پیش از ظهر چهارشنبه با بیان اینکه تصورات غالب مردم بر این است که آموزش شیوه های صحیح همسر داری در میان دانش آموزان مدارس کار نادرستی بوده اما زمان آن فرارسیده است که در تفکرات غلط خود تجدید نظر کنیم گفت: با برگزاری دوره های آموزشی راه های درست زندگی کردن را از اوایل جوانی به جوانان باید بیاموزیم.

وی با طرح این مطلب که آموزش و پرورش باید مجموعه ای نظامند و آموزشی را در قالبی صحیح در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا بهترین مسیر را برگزینند افزود: درصدد هستیم که اطلاعات کامل و رسا و معقولی را از طریق مدارس در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

وی همچنین ادامه داد: در برنامه های تدوین شده سال جدید در نظر داریم با برگزاری کلاس های تابستانی برای دانش آموزان سوم دبیرستان اطلاعات درست و آگاهانه ای را در رابطه با مسائل پیش از ازدواج در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

فولادوند همچنین عنوان کرد: بسیاری از کارکنان و دانشجویان در آموزش و پرورش و دانشگاه های استان مجرد هستند و این پدیده مجردگرایی باید آسیب شناسی شده و جدی گرفته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: به دلیل هم جواری دانش آموزان متاهل و مجرد در مدارس تاکنون بیش از ۱۱۲ شکایت از سوی والدین دانش آموزان دریافت کرده ایم که در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

فولادوند با بیان اینکه باید آموزش را در تمام زمینه ها جدی گرفت عنوان کرد: کسانی که تصور می کنند آموزش باید از سن خاصی شروع شود در اشتباه هستند چرا که اگر ما دانش آموزان را در ناآگاهی رها کنیم به مراتب پیامدهای ناگوارتری خواهد داشت چراکه ذهن آماده نوجوان همیشه در معرض اخذ اطلاعات غلط از طرف هم سن و سالان یا دیگران قرار دارد.

وی همچنین تاکید کرد: باید نوجوانان و جوانان را با اطلاعات درست و آگاهانه هدایت و روشن کنیم چرا که یکی از رسالت های امر آموزش اطلاع دهی به افراد نا آگاه است.