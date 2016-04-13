به گزارش خبرنگار مهر، افشین انتظاری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مقاوم سازی مسکن روستایی و ترویج مسکن مقاوم در روستاها از اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به این منظور پرداخت تسهیلات به مردم مناطق روستایی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که تمامی واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم سازی شود، افزود: در این راستا تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی با سود ۵ درصد به روستائیان پرداخت می شود.

انتظاری گفت: هیئت وزیران ضمانت زنجیره ای برای دریافت این تسهیلات را مصوب کرده اما تصمیم بر پذیرش این نوع ضمانت به عهده خود بانک ها است که براساس مطالبات تصمیم می گیرند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ۴۶ هزار واحد مسکونی روستایی تاکنون در استان مقاوم سازی شده که حدود ۳۶ درصد است.

انتظاری گفت: بنیاد مسکن در راستای کنترل خسارت و تامین امنیت مساکن روستایی، بیمه مساکن روستایی را نیز در دستور قرار داده است تا افراد پس از مقاوم سازی مساکن خود را بیمه کرده و در صورت بروز حادثه ای این مساکن بازسازی شود.

وی اظهار داشت: از سال ۸۷ تاکنون حدود ۵۰۰۰ واحد روستایی مقاوم سازی شده در استان کرمانشاه تاکنون بیمه شده اند.

انتظاری اشاره ای به تاسیس انجمن خیرین مسکن ساز داشت و خواستار مشارکت هر چه بیشتر خیرین در این انجمن برای ساخت مسکن محرومان شد.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: علی رغم تازه تاسیس بودن، این انجمن از پیشرفت خوبی تا کنون برخوردار بوده و واحدهایی را برای محرومان احداث کرده اند.