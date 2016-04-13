رقابت های سنگنوردی سرعت قهرمانی کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها حکم انتخابی تیم ملی را دارد و در دو بخش زنان و مردان برگزار خواهد شد.

این رقابت ها در دیواره سنگنوردی مجموعه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان برگزار می شود.

لیگ مینی والیبال استان اردیبهشت آغاز می شود

این رقابت ها به مناسبت مبعث رسول در نیمه اردیبهشت آغاز و تیم ها می توانند با شش بازیکن در این رقابت ها شرکت کنند.

ثبت نام برای این رقابت ها تا دهه اول اردیبهشت ادامه دارد.

همچنین هئیت والیبال استان در نظر دارد دوره داوری و مربیگری بانوان و آقایان را در نیمه اردیبهشت ماه برگزار کند.

برگزاری رقابت های بسکتبال نوجوانان استان نیمه اردیبهشت

در این رقابت ها که حکم انتخابی تیم منتخب استان را دارد، تیم های قزوین، آبیک، تاکستان، محمدیه و البرز شرکت می کنند.

این رقابت ها طی سه روز از ۱۶ اردیبهشت در خانه بسکتبال قزوین برگزار می شود.

مربی قزوینی به همراه تیم ملی تکواندو راهی رقابت های قهرمانی آسیا شد

فاطمه صفر پور به عنوان مربی تیم ملی تکواندو بزرگسالان در دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا شرکت می کند.

این رقابت ها از دوشنبه هفته آينده به ميزباني شهر «مانيلا» فيليپين برگزار می شود.