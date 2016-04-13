طرح جریمه مشمولان غایب با ابلاغ لایحه قانون بودجه سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مقررات جریمه در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولینی است که مدت غیبت آنان بیش از ۸ سال بوده و با توجه به اینکه این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی و مبلغ جریمه در نظر گرفته شده برای اجرا، در همان سال تعیین شده است، لذا مشمولان متقاضی از این طرح که سال گذشته نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام نکرده اند، می بایست تا ابلاغ لایحه قانون بودجه سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی منتظر بوده و بدیهی است که این مقررات با مشخص شدن مبلغ جریمه تعیین شده از سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

گفتنی است سازمان وظیفه عمومی ناجا به محض دریافت ابلاغیه مربوط به جزئیات این مقررات، اخبار مربوط به آن را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان در سایت پلیس به نشانی www.vazifeh.police.ir اطلاع رسانی خواهد کرد، لذا متقاضیان از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.