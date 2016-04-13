ضرورت مبارزه با انگل دامی در بهار/ کوچ دام در شاهرود ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی صبح چهارشنبه در خلال بازدید از شبکه دامپزشکی شاهرود و بسطام ضمن اشاره به لزوم همکاری و همراهی دامداران بومی با شبکه دامپزشکی برای رفع مشکلات و بیماری های دامی، بیان داشت: یکی از اصول مراقبت و بهداشت دام، مورد تاکید شبکه دامپزشکی استان سمنان، مبارزه و ریشه کنی انگل های خارجی و داخلی دام ها است که با عنایت به فعالیت ناقلان و انگل ها در فصل بهار به واسطه سرسبزی مراتع، بارندگی ها، تغییر اقلیم و حمل و نقل دام ها بین مراتع استان، اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

وی افزود: انتقال بیماری های دامی به ویژه بیماری های مشترک بین انسان و دام خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم فراوان به صنعت دامپروری به ویژه دام های متکی به چرای آزاد وارد می کند که بعضا با رعایت نکاتی ساده و ارتباط مستمر و مفید بین دامداران با شبکه دامپزشکی می توان از آنها اجتناب کرد.

کوچ دام در شاهرود تا اطلاع ثانوی ممنوع

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به وجود کانون تب برفکی در منطقه شاهرود، گفت: دامداران این ناحیه برای جلوگیری از اثرات منفی کوچ درون شهرستانی دام ها مانند خستگی، عدم دسترسی به آب کافی، مراتع تهی از علوفه های ممکن است به مشکلاتی چون لاغری دام و ضعف سیستم ایمنی مبتلا شوند که این مهم از یک سو باعث افزایش تلفات و بروز انواع بیماری های دامی شده و از طرف دیگر با انتشار بیماری در مسیر کوچ باعث آلوده شدن سایر دام های منطقه و ایلاتی استان و مناطق همجوار می شوند.

سعیدی با اشاره به لزوم پیگیری مجدانه مقابله با بیماری ها توسط دامداران، ابراز داشت: دامداران شاهرودی می بایست از هرگونه جابجایی و کوچ تا اطلاع ثانوی خودداری کرده و با رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های ویژه دام برای حفظ و حراست از سرمایه خود و جلوگیری از خسارت به مجموعه دامی استان و اقتصاد ملی نقش محوری و مهم خود را ایفا کنند.

وی ادامه داد: همه ساله دامپزشکی استان سمنان با تخصیص اعتبارات لازم نسبت به تأمین بخشی از سموم ضد انگل خارجی مورد نیاز اقدام می کند که امیدواریم در سال جاری نیز پس از تخصیص اعتبار لازم برای حمایت و کمک به صنعت دامداری که مصداق بارز اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، اقدامات مثبتی را انجام دهیم.