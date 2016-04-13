راه اندازی دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در ۲ دانشگاه جامع

صمد جاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در استان‌ها گفت: دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی با هدف تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید و اقامت این دانشجویان تا کنون جدا از تهران در شش استان راه اندازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر استان‌های قم، قزوین، اصفهان، شیراز، مشهد و کرمان دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی راه اندازی کرده اند و دانشگاه تهران نیز شش ماه دوم سال گذشته این دفتر را راه اندازی کرد.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم افزود: برنامه بعدی ما راه اندازی دفترامور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه های، پیام نور و جامع علمی کاربردی است.

وی افزود: در آینده نزدیک دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در واحدهای مرکزی دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی ایجاد می شود.

حاج جباری افزود: علاوه بر دفاتر ایجاد شده، در صورتی که تعداد دانشجویان غیرایرانی در استان ها به حد نصاب برسد، یک سیستم اداری در آن استان یا دانشگاه مادر استان برای این دانشجویان راه اندازی می شود.

وی افزود: تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه ها که از طریق کنکور و یا به صورت آزاد پذیرش می شوند در استان‌ها رصد می شود و محض اینکه تعداد این دانشجویان به حد نصاب رسید راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی در استان و یا دانشگاه مادر پیگری می شود.