احتمال وقوع سیل در استان زنجان

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران در زنجان و تداوم آن، احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در معابر و رودخانه‌های استان وجود دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به گزارش هواشناسی، بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده شدید می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در استان وجود دارد و مردم و مسافران از تردد در نزدیکی رودخانه‌ها و مناطق شیبدار خودداری کنند.

کرامتی تاکید کرد: دامداران برای چرای دام‌های خود در جوار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و با توجه به بارش باران، وقوع سیل وجود دارد و در این راستا مسافران در کنار رودخانه‌ها چادر برپا نکنند.

وی افزود: احتمال وزش باد و رعد و برق، وقوع کولاک در استان وجود دارد که رانندگان برای تردد در گردنه‌ها دقت کنند.