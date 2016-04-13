واحدهای مسکن مهر در قزوین تا پایان سال واگذار می شود

به گزرش خبرنگار مهر، حامد مانی فر در جلسه مشترک با مدیریت و اعضای حوزه مسکن و امور ساختمان اظهار کرد: ایجاد رونق در صنعت ساخت و ساز با مشارکت و همکاری دستگاه های متولی و همچنین بخش خصوصی از اساسی ترین برنامه های این اداره کل در حوزه مسکن و ساختمان است.

وی افزود: در سال جدید با برنامه ریزی و سازماندهی دقیق تر و همچنین محوریت موضوع اقتصاد مقاومتی، گام های موثری در حوزه مسکن و ساختمان برخواهیم داشت.

مانی فر با تاکید بر اهمیت اتمام پروژه مسکن مهر استان، عنوان کرد: باید توان خود را بکار بسته و با به جریان انداختن کارهای باقی مانده و به میدان کشاندن دستگاه های متولی، سرعت پیشرفت پروژه را بیشتر کرده و تا پایان سال ۹۵ تمامی واحدها را به متقاضیان واگذار کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی ایجاد رونق در صنعت ساختمان را از نیازهای اساسی استان دانست و افزود: همکاری و مشارکت شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همچنین بهرگیری از توان بخش خصوصی منجر به راهکارهای بهتری برای ایجاد ساخت و ساز شده و علاوه بر آن دانش مهندسی را در این حوزه نهادینه خواهد کرد.

پور کریم مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین نیز در این جلسه خاطر نشان کرد: با تلاش صورت گرفته توانستیم ۸۵ درصد از واحد های ۳جانبه به متقاضیان تحویل دهیم.

وی با اشاره به اینکه عمده کار پروژه مسکن مهر تا نیمه سال جدید به پایان خواهد رسید، افزود: به یاری خدا و همکاری تلاش همه دست اندرکاران تمامی واحدهای مسکونی مهر تا پایان سال ۹۵ تحویل متقاضیان خواهیم داد.