تقویت مرزبانی نیازمند ۸۰۰۰ میلیارد تومان است/ لزوم توجه دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان ایلام اظهار داشت: خوشبختانه استان ایلام یکی از امن ترین استان های کشور با توجه به وجود ۲۴۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

وی بیان داشت: وجود امنیت پایدار در مرزهای استان ایلام باعث شده امروز بستر توسعه اقتصادی در استان فراهم باشد و طی سالهای گذشته میزان قاچاق کالا در مرزهای این استان هم صفر بوده است.

سردار رضایی با اشاره به اینکه امروز شاهد آرامش کامل در مرز استان ایلام هستیم، افزود: طی سالهای گذشته در مرز ایلام هیچ گونه درگیری مرزی به وجود نیامده است و تمامی امکانات لازم در این مرز برای برقراری امنیت وجود دارد.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه در سال ۹۴ ، مرزبانی به اهداف تعیین شده خود تا حدود زیادی رسیده است، گفت: در سال گذشته بیش از ۶۶ تن مواد مخدر در مرزهای کشور کشف شده است.

وی عنوان کرد: در بحث مواد مخدر صنعتی در مرزهای کشور شاهد افزایش ۲.۵ برابر کشفیات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بودیم و در این بخش بیش از چهار هزار و ۹۰۰ تن مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه کشف شده است.

رضایی عنوان کرد: در سال گذشته دستگیری متجاوزان مرزی و اتباع بیگانه ۳.۵ برابر افزایش، دستگیری قاچاقچیان ۴۲ درصد و کشف میوه های قاچاق سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیون قلم دارو، تجهیزات متعدد ضد فرهنگی، لوازم آرایشی، برنج، شکر و... کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه مرزبانی در سال گذشته از کاهش شهدا و مجروحان برخوردار بوده است، گفت: در یکی از مهمترین عملیات‌های ضد تروریستی در مرزهای کشور سه نفر با تجهیزات متعدد دستگیر شدند.

فرمانده مرزبانی با اشاره به مشکلات مرزبانی کشور، گفت: مرزبانی کشور برای تقویت در یک برنامه پنج ساله نیازمند هشت هزار میلیارد تومان بوده که این مهم نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل در مرزبانی خدمت کردن در مناطق سردسیر یا گرمسیر با دمای بسیار بالا است لذا باید با برنامه ریزی لازم شرایط رفاهی برای حضور مرزداران در نقاط مرزی کشور فراهم شود.

سردار رضایی عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات مرزبانی بحث نبود امکانات شناوری برای حضور در مرزهای دریایی است که این مهم در همان بودجه هشت هزار میلیارد تومانی در مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: سطح تعاملات مرزبانی کشور با دیگر کشورهای همسایه بسیار بالا است و در این بین فقط با کشور پاکستان به دلیل نبود مرزبانی مستقل ارتباط چندانی نداریم که این مهم نیز نیازمند تعامل دستگاه دیپلماسی ایران با کشور پاکستان است.