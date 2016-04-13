۷ بخشدار زن در خوزستان در حال فعالیت هستند

فرج الله خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از میان هشت بخشدار زن معرفی شده از سوی استانداری خوزستان برای آغاز فعالیت، در این زمان هفت نفر از آنها در حال فعالیت هستند و تنها یک مورد به دلیل مشکلات شخصی قادر به فعالیت نیست.

وی همچنین با اشاره به لزوم حضور زنان مستعد در پست های دولتی افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور حضور بانوان در مدیریت کلان استان صورت گرفته است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: زنان باید به صورت ویژه در حوزه اشتغال وارد عمل شوند و در ابتدا باید خودشان، فعالیت هایی در این خصوص انجام دهند. زنان کارآفرین می توانند با ارائه ایده های جدید از تسهیلات مناسب اقتصادی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده، استفاده کنند.

خبیر اظهار کرد: استانداری خوزستان نیز آمادگی لازم برای ارائه هر گونه خدمات در این زمینه را در اختیار دارد ولی به طور حتم تاکنون قدم‌هایی برداشته شده که کافی نبوده است.

وی اظهار کرد: به صورت معمول در راه رسیدن به دریافت چنین تسهیلاتی، دشواری هایی وجود دارد اما لازمه هر فعاليتی عبور از سختی ها است. اگر خواست کارآفرینی در زنان استان وجود داشته باشد استانداری نیز از آن‌ها حمایت خواهد کرد.