مراسم روز ملی عطار در نیشابور برگزار شد/بنیاد عطار تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه نیشابور در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار کرد: برگزاری مراسم روز ملی عطار و گرامیداشت این عارف شهیر در شهرستان نیشابور موجب افتخار و مایه مباهات است.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه نیشابور این روز ها حال و هوای هنرمندانه ای بیش از گذشته به خود گرفته است ادامه داد: در این راستا باید هنرمندانه کار کنیم و هنرمندانه وارد عمل شویم .

معاون استاندار همچنین با بیان اینکه بنیاد عطار شناسی در حال شکل گیری است افزود: باید در آینده نه چندان دور این بنیاد به پژوهشکده و پژوهشگاه تبدیل شود .

مظفری تشکیل و ایجاد بنیاد عطار شناسی را یک اتفاق بزرگ برای نیشابور عنوان کرد و افزود: این اقدام علاوه بر افزودن به افتخارات و پیشینه این شهر فرهنگی موجب حضور بسیاری از محققان و پژوهشگران خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های متنوع و متعدد در راستای برگزاری گرامیداشت عطار نیشابوری اظهار کرد: به همین مناسبت امروز نخستین قطار گردشگری از مشهد به نیشابور حرکت می کند که در ویژه برنامه های روز ملی عطار شرکت خواهند کرد.

عرفان نظری و اخلاق عطار جزو نوادر است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی عطار در فرهنگ سرای سیمرغ بیان کرد: عطار ازعرفان نظری و اخلاق که عرفان عملی است آمیزه ای ساخت که در میان مکتب های عرفانی جزو نوادر است.

سعید سرابی بیان کرد: اوج عرفان را در حماسه عرفانی منطق الطیر عطار می توان یافت که پرندگان به عنوان تمثیلی از ارواح آدمی هفت وادی معرفت را گذرانده اند و در نهایت در وادی فنا همه از هست خود نیست شدند و این نیستی انسان از هستی خود و به خدا پیوستن آخرین مرحله کمال است .

وی با بیان اینکه بازیافت اندیشه عطار می تواندباعث توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ما شود افزود: سال ۵۴۰ شمسی شهر کدکن از توابع نیشابور ، کودکی به نام محمد ملقب به فریدالدین را در گهواره نشو و نمای خود جای داد که بعدها یکی از سرآمدان عرفان و شعر و ادب فارسی گردید .

سرابی بیان کرد: دنیای فکر عطار آنقدر بزرگ است که اغراق نیست اگر بگوییم نیک ترین تعبیر برای او این است که همه این خصلت ها یک جا در آثار نفیس او متجلی است .

وی یادآور شد: پاسداشت عطار، پاسداشت بخشی از هویت ملی است که نسل به نسل باید منتقل شود .

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: دو ویژگی مهم و محوری این بزرگ مرد قرب به حق تعالی و فضایل دینی و اخلاقی است و بزرگداشت و تجلیل ما از وی که در روز ملی عطار صورت می گیرد ناظر بر این امر است.

دبیر انجمن آثار فاخر فرهنگی خراسان رضوی تاکید کرد: ضرورت بعد علمی را در تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تولید علم و جنبش نرم افزاری می توان یافت.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: بازیافت اندیشه های علمی و فرهنگی و اجتماعی عطار می تواند به عنوان یکی از حلقه های مفقوده توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ما باشد از این روز که روز ملی عطار غرور آفرین است .