۵۳ درصد برق زنجان در حوزه صنعت استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی ظهر چهارشنبه در همایش برق در محل سالن جهادکشاورزی استان زنجان افزود: شرکت توزیع برق استان زنجان ۴۰۵ هزار و ۵۰۰ مشترک دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه حدود ۱۷۵ هزار شعله لامپ در زنجان روشن است گفت: ۱۹ درصد انرژی برق در بخش خانگی و ۲۰ درصد در صنعت کشاورزی و بیش از ۵۳ درصد در بخش صنعت که یکی از شاخص های مهم در کشور است.

کاظمی تاکید کرد: برق استان زنجان بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه برق در استان دارد و از قطر کره زمین فراتر است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان تصریح کرد: کره زمین به سمت زوال و نابودی است و تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی باعث گرم شدن هوا و خشکسالی های پی درپی می شود.

کاظمی افزود: نیاز انرژی اولیه و تقاضای مورد نیاز انرژی تا سال ۲۰۳۰ در کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: یک درصد از جمعیت جهان در کشور ما قرار دارد که حدود ۲ درصد مصرف انرژی کل دنیا را را به خودمان اختصاص دادیم و جامعه در حال حاضر به سمت مصرف گرایی سوق پیدا می کنیم.

کاظمی افزود: اوج مصرف برق در تابستان از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور است که در این مدت میزان مصرف بالا می رود و وسایل خنک کننده و تجهیزات کشاورزی وارد مدار مصرف می شوند و از ساعات ۱۹ تا ۲۳ نیززمان اوج مصرف در تابستان و در ۶ ماهه دوم سال نیز زمان اوج مصرف از ساعت ۱۷ تا ۲۱ است.