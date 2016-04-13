عطار پیوند دهنده فرهنگ ها در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ناجی باكرجی رئيس موزه و بارگاه مولانا در قونيه کشور تركيه صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی عطار در شهرستان نیشابور اظهار کرد: در کشور ترکیه تعداد زیادی از کتاب های عطار منتشر شده که با استقبال خوبی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه آثار عطار پیوند مستحکمی بین ادبا و فرهنگ های مختلف ایجاد می کند ادامه داد: مردم ترکیه ارزش و جایگاه خاصی برای آثار عطار نیشابوری قائل هستند.

وی با ابراز خوشحالی از شرکت در مراسم روز ملی عطار در شهرستان نیشابور بیان کرد: همانطور که مقبره مولانا سالانه ۲۰۰ هزار مسافر در سال پذیرا است مقبره عطار نیشابوری هم سالانه میزبان ادبا و عرفای بسیاری است که با حضور در این مکان فرهنگ و دل های خود را با این عارف مشهور پیوند می زنند.

وی با بیان اینکه سه سال پیش نیشابور خواهر خواندگی اش را با قونیه عقد کرده است ادامه داد: دانشگاه قونیه نیز خواهان ارتباط و تعامل بیشتری میان دو کشور ایران و ترکیه است.