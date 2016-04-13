  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

رئیس موزه مولانا در کشور ترکیه:

عطار پیوند دهنده فرهنگ ها در دنیا است

عطار پیوند دهنده فرهنگ ها در دنیا است

نیشابور- رئیس موزه و بارگاه مولانا در «قونیه» کشور ترکیه اظهار کرد: اشعار و آثار عطار نیشابوری پیوند دهنده فرهنگ و همچنین ادبیان و شعرای سایر کشور ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ناجی باكرجی رئيس موزه و بارگاه مولانا در قونيه کشور تركيه صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی عطار در شهرستان نیشابور اظهار کرد: در کشور ترکیه تعداد زیادی از کتاب های عطار منتشر شده که با استقبال خوبی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه آثار عطار پیوند مستحکمی بین ادبا و فرهنگ های مختلف ایجاد می کند ادامه داد: مردم ترکیه ارزش و جایگاه خاصی برای آثار عطار نیشابوری قائل هستند.

وی با ابراز خوشحالی از شرکت در مراسم روز ملی عطار در شهرستان نیشابور بیان کرد: همانطور که مقبره مولانا سالانه ۲۰۰ هزار مسافر در سال پذیرا است مقبره عطار نیشابوری هم سالانه میزبان ادبا و عرفای بسیاری است که با حضور در این مکان فرهنگ و دل های خود را با این عارف مشهور پیوند می زنند.

وی با بیان اینکه سه سال پیش نیشابور خواهر خواندگی اش را با قونیه عقد کرده است ادامه داد: دانشگاه قونیه نیز خواهان ارتباط و تعامل بیشتری میان دو کشور ایران و ترکیه است.

کد مطلب 3597842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها