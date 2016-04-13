شماره ۲۲ ماهنامه حاشیه منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره های اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ ماهنامه حاشیه، توسط مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور چاپ آراسته شد.

در شماره بیست و دوم ماهنامه حاشیه که با گفتگوی ویژه و دیدار با آیت الله سید حسن مرتضوی شاهرودی استاد برجسته حوزه علمیه مشهد با موضوع "تقوا، رمز اصلی موفقیت طلاب"همراه است، آثاری از حسن رمضانی، حبیب الله غفوری، هادی حسین خانی، علیرضا پناهیان و محمد عالم زاده نوری منتشر شده است.

همچنین مطالبی با عناوین طلبه فرصت الهی خانواده، حرم امام خمینی، چشمه سار معنویت انقلابی، طلبه عصر انقلاب، طلبه زمان شناس نیز در این شماره به چاپ رسیده است.

ماهنامه حاشیه به قیمت ۳۰۰۰ تومان اول هر ماه منتشر شده و در دسترس علاقمندان می باشد.

