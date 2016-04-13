۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

مدیرکل حفاظت از محیط زیست سمنان:

۲۴۰۰ واحد صنعتی استان سمنان مورد پایش محیط زیست قرار گرفت

سمنان - مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان، گفت: دوهزار و ۴۵۷ واحد صنعتی در سال گذشته مورد کنترل و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان، ضمن تشریح عملکرد واحد فنی این اداره کل در سال ۹۴، بیان داشت: از بین دو هزار و ۴۵۷مورد پایش محیط زیستی در استان، دو هزار و ۵۰۰ فاکتور نمونه های آزمایشگاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در سال۹۴، بالغ بر ۸۵۶ واحد صنعتی خدماتی کشاورزی برای استقرار و بهره برداری، مجوزهای زیست محیطی لازم از از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان دریافت کردند.

مدیرکل حفاظت از محیط استان سمنان همچنین گفت: در سال گذشته دو هزار و ۸۷۳پرونده واحدهای صنعتی خدماتی کشاورزی بررسی شده است.

دامنگیر در پایان تصریح کرد: در استان سمنان بیش از دو هزار و ۴۰۰ واحد خدماتی کشاورزی صنعتی در ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر هستند که به تناوب مورد پایش دوره ای محیط زیستی قرار می گیرند.

