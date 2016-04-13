جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵۴۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۹۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۷۱ تومان، هر یورو را ۳۹۷۳ تومان، هر پوند را ۴۹۷۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۲ تومان و درهم امارات را ۹۵۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)