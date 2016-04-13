۸۰ محله آلوده مازندران پاکسازی شد/ سران اراذل و اوباش سرکوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پلیس شهرستان آمل بابیان اینکه در استان مازندران با تلاش مجموعه نیروی انتظامی توانسته‌ایم ۸۰ نقطه آلوده به مواد مخدر را پاک‌سازی کنیم، اذعان داشت: متخلفان در این نقاط به‌صورت علنی و بدون ترس از مردم و پلیس اقدام به فروش مواد مخدر می‌کردند و پلیس به‌خوبی مقابل آنان ایستادگی کرد و این مناطق را پاک‌سازی کرد.

وی تصریح کرد: امروز دیگر در عباس و آباد ونکا هیچ منطقه آلوده به مواد مخدری وجود نداشته و در آمل، کوچه رضوان ۳۸ که یکی از آلوده‌ترین منطقه استان بود دیگر وجود ندارد تا جوانان ما را مورد هدف قرار بدهند.

فرمانده انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: یک جبهه بسیار قوی برای مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر تشکیل داده‌ایم که باکسانی که به‌صورت خرده مواد پخش می‌کنند برخورد خواهیم کرد و قطعاً مردم باید به ما کمک کنند تا بتوانیم در این امر به‌خوبی عمل کنیم.

سردار مسعود جعفری نسب با اعلام اینکه اگر نقطه آلوده‌ای در سراسر استان وجود داشته باشد یا شکل بگیرد شخصاً خودم در محل حضور پیدا می‌کنم، اذعان داشت: با پس‌گردنی خرده‌فروشان و عوامل توزیع مواد مخدر را از محلات خارج خواهیم کرد.

وی بیان کرد: از مردم درخواست می‌کنیم تا برای مقابله با خرده‌فروشان دست‌به‌دست هم دهند تا عوامل توزیع مواد مخدر را از محلات خارج کنیم و مردم باید کمک‌کار پلیس انتظامی باشند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اعلام اینکه از آموزش‌وپرورش درخواست ورود به بحث مقابله با مواد مخدر راداریم، ابراز داشت: جمعیت استان مازندران ۳.۲ میلیون نفر بوده که ما هفت هزار نفر را به علت توزیع مواد مخدر دستگیر کردیم.

وی درپایان از مردم خواست هر مورد مشکوک را به عوامل نیروی انتظامی اطلاع دهند تا پلیس در محلات حاضر شود و با گستاخان برخورد جدی داشته باشد.

سران اراذل سرکوب شدند

سردار جعفری نسب بابیان اینکه در سال گذشته مهم‌ترین محور کار ما برخورد با اراذل اوباش بوده است، بیان داشت: در سال گذشته توانستیم سران این‌ها را سرکوب کنیم و برخورد شدیدی با آنان داشته باشیم و خیلی از این‌ها هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.

وی تصریح کرد: پلیس در بحث جمع‌آوری اراذل اوباش عملکرد بسیار خوبی داشته وازدی ماه سال ۹۴ برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در دستور کار ما قرارگرفته است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اعلام اینکه اعتیاد یکی از چهار معضل اصلی جامعه ما تلقی می‌شود، اظهار داشت:۸۰ نقطه آلوده به مواد مخدر را از سال ۹۲ پاک‌سازی کردیم و امروزه در هیچ نقطه‌ای از استان نقطه آلوده به مواد مخدر نداریم.

جعفری نسب مجموع کشفیات مواد مخدر همه شهرستان‌ها را چهار تن اعلام کرد و افزود: در تلاش هستیم از محلات مبارزه با مواد مخدر را آغاز کنیم و از مردم می‌خواهیم از معتادین و موادفروشان هراسی نداشته باشند و در جهت مقابه با آنان با پلیس تماس بگیرند تا پلیس با پس‌گردنی آن‌ها را از محلات خارج کند.