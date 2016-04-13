ناکامی زن جوان در قاچاق مواد مخدر در قزوین

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در پی اخبار واصله از منابع مردمی مبنی بر حمل مقادیری موادمخدر توسط فردی با خودروی سمند به مقصد قزوین، شناسایی ودستگیری قاچاقچی در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز جهت شناسایی خودروی مورد نظر در آزاد راه «قزوین- کرج» مستقر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین افزود: ماموران در حین کنترل خودروهای عبوری، خودروی مورد نظر را در ورودی شهرک مهرگان شناسایی و متوقف که در بازرسی از خودروی سمند مقدار ۱۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر متهم زن در این رابطه دستگیر شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : متهم زن که دارای سابقه کیفری نیز می باشد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.