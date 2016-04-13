داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از امضای تفاهم نامه همكاری بين اداره کل فنی و حرفه ای با اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خبر داد.

وی افزود: اين تفاهم نامه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، اشتغال زندانیان پس از آزادی و توانمند سازی در رشته شغلی مورد نیاز بازار کار به امضای دو طرف رسيد.

ناصری امید تأثیر مثبت روحی - روانی و تربیتی در زندانیان در دوران محکومیت، توانمند سازی زندانیان برای اشتغال مفید و مولد پس از آزادی، توانمندسازی برای تأمین معاش و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به محیط خانواده را از اهداف انعقاد تفاهم نامه عنوان کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با بیان این مطلب که ارائه آموزشهای مهارتی به مددجویان در همه ندامتگاه های استان در حال انجام است بیان کرد: افزایش تعدادحرفه های آموزشی و تنوع بخشی به آنها، ارائه آموزش های تقاضا محور و اجرای دوره های آموزشی براساس نیاز بازار کار با رویکرد بازار محوری، را از برنامه های اجرایی تفاهم نامه مذکور است.

ناصری امید گفت: براساس این تفاهم نامه آموزشهای فنی و مهارتی در رشته های مختلف اعم از تعمیرکار کولرگازی خودرو، مبانی برق و الکترونیک خودرو، برق خودرو، صافکاری، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیر موتور و گیربکس اتومبیلهای سواری بنزینی، سیم پیچی ترانسفورماتورهای سه فاز، فن ورز شبکه هوایی، نقشه کشی عمومی ساختمان، نصاب کابینت چوبی، قلم زن روی چوب، کیف دوز، راسته دوز، آشپز سنتی، پرورش دهنده زنبور عسل، پرورش ورمی کمپوست، پرورش قارچ دکمه ای و... به مددجویان در قالب ۳۰۲ هزار و ۱۶۰ نفرساعت ارائه می شود.

وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه توسعه آموزش فنی و حرفه ای و اداره كل زندانها، بيان کرد: از جمله تعهدات اداره كل زندانها تامين فضای مناسب آموزشی، نصب تابلوی كارگاه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای كشور با اشاره به نام مركز آموزشی مربوطه بر سردر كارگاه آموزشی، معرفی و ارسال آمار، انعكاس آمار حضور و غياب مربيان و ... است.

ناصری امید اظهارداشت: براساس مفاد تفاهم نامه توسعه آموزش فنی و حرفه ای استان، معرفی يک نفر به عنوان كارشناس آموزش زندان برای پيگيری امور، بيمه کردن كار آموزان در برابر حوادث حين آموزش، تامين مربی، تامين ابزار و مواد مصرفی آموزشی، صدور گواهینامه و یا گواهی حضور در دوره برای کارآموزان پس از قبولی در آزمون، همکاری در اجرای آموزش و ارتقای مهارت حرفه ای و ... به عهده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه است.