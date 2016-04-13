به گزارش خبرنگار مهر، امیرعفراتی ظهر امروز چهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از برترین باشگاه های ورزشی خصوصی استان کردستان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه از مرداد سال ۹۳ مسئولیت دبیری کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان را برعهده گرفته است، گفت: نخستین اقدامی که در کمیسیون انجام دادیم نامگذاری یکی از روزهای هفته تربیت بدنی به نام باشگاه و باشگاه‌داری است.

وی عنوان کرد: علارغم اینکه توسعه ورزش و سلامت در جامعه از وظایف دولت است ولی باشگاه‌هایی در سطح کشور با هزینه شخصی راه اندازی و در راستای این رسالت خطیر حرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان بارگذاری شده است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار باشگاه در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که از این تعداد ۱۲ هزار باشگاه بدنسازی است.

دبیرکمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: هم اکنون بانک اطلاعاتی از باشگاه‌داران هم در سامانه ما ثبت شده و می توانیم کار باشگاه‌ها، جنسیت، رشته‌ها و پراکندگی آنها در سطح کشور رصد کنیم.

عفراتی اعلام کرد: تا پایان سه ماهه نخست امسال برای درخواست مجوز باشگاه‌ها دیگر نیازی به مراجعه به ادارات کل ورزش و جوانان در استان نیست و از طریق دفاتر پیشخوان این اقدامات صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه باشگاه‌داری سود و درآمد آنچنانی ندارد، اظهارداشت: از طریق سامانه و نرم افزار تعریف شده برای اینکه منافع باشگاه‌داران در استان های کم جمعیت تامین شود مناطقی برای راه اندازی باشگاه به آنها معرفی می شود که دارای توجیه اقتصادی باشد.

وی یکی از قابلیت‌های این نرم افزار را شناسایی باشگاه های فاقد مجوز در سطح استان ها خواند و گفت: براساس این نرم افزار تعداد باشگاه های داری مجوز مشخص است و بنابراین باشگاه هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند هم براحتی قابل شناسایی هستند.

دبیرکمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه ورزش کشورما وجود دارد این است که اطلاعاتی از نیروی انسانی فعال در این حوزه در دسترس نیست.

عفراتی بیان کرد: با نرم افزاری که بزودی به نرم افزار مذکور الحاق می شود لیستی از نیروی انسانی هم تهیه خواهد شد و اینگونه مشکل حوزه ورزش در این رابطه حل می شود.

وی اظهارداشت: براساس دستورالعمل جدید تمامی باشگاه های سطح کشور باید مجهز به رایانه و اینترنت شوندو از این طریق تمامی موارد مورد نیاز باشگاه های هم چون برنامه تغذیه و غیره در اختیارشان قرار می گیرد.

وی یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه را برگزاری مستمر کلاس های آموزشی خواند و گفت: برای ارتقای سطح سواد مربیان و به تبع توسعه ورزش حرفه ای کلاس های آموزشی به صورت مستمر در سال جاری در سطح استان ها برگزار خواهیم کرد.

دبیرکمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان از تدوین شیوه نامه انضباطی باشگاه ها خبرداد و عنوان کرد: در تمامی استان های کشور دو کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر ایجاد شده که براساس قانون و برمبنای شیوه نامه اقدام خواهند کرد.

عفراتی با بیان اینکه در ادارت کل ورزش و جوانان و باهمکاری هیئت های ورزشی مجوز ایجاد باشگاه صادر می شود، ادامه داد: ۵۲ فدراسیون در سطح کشور داریم که از این تعداد پنج فدراسیون دارای باشگاه ها نیستند.

وی از دیگر اقدمات انجام شده را تهیه سی‌دی حاوی آهنگ‌های بی کلام مجاز برای باشگاه ها به ویژه باشگاه‌های بانوان ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه تعدادی از باشگاه های موسیقی های غیرمجاز را پخش می کنند که بتدریج تاثیر نامناسبی در سلامت روحی ورزشکاران خواهد گذاشت.

وی افزود: سی دی حاوی موسیقی بی کلام را طراحی کردیم و در اختیار ادارت کل ورزش و جوانان استان ها قرار دادیم تا در بین باشگاه ها توزیع کنند.

دبیرکمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: از دیگر مشکلاتی که در باشگاه ها وجود دارد این است که در باشگاه های بدنسازی بانوان، هورمون های مردانه و در باشگاه های مردانه هم بالعکس استفاده می شود.

عفراتی با تاکید بر اینکه باشگاه‌داران باید مانع از پیچیدن چنین نسخه هایی از سوی مربیان خود برای ورزشکاران شوند، اضافه کرد: مکمل ها هم باید زیرنظر پزشک مصرف شود تا اثر سوء‌ ی بر سلامتی ورزشکاران نداشته باشد.